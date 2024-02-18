Трубин привез гол в матче чемпионата Португалии, а затем отбил пенальти – ВИДЕО
И вашим, и нашим
Фото: Getty Images
В матче 22 тура чемпионата Португалии "Бенфика" встречается с "Визелой".
"Орлы" в первом тайме забили сопернику пять голов без ответа. Правда, после перерыва от этого игра менее интересна не стала.
На 48 минуте украинский голкипер Анатолий Трубин ошибся при выносе мяча со своей вратарской. Гости этим воспользовались и реализовали момент, несмотря на то, что Трубин смог совершить один сейв.
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) February 18, 2024
S. Essende 48'
I Liga (#22) | Benfica 5-1 Vizela#LigaPortugalBetclic #SLBFCV https://t.co/8zI4vPondJ pic.twitter.com/4sngK8fInV
А вот на 71-й минуте Анатолий спас свою команду. Морату привез пенальти в свои ворота, но украинец парировал удар Сэмюэля Эссенде с точки, прыгнув в левый угол.
Это третий парированный пенальти Трубина в “Бенфике”. В этом сезоне ему пробивали с точки уже семь раз.
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