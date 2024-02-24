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16-летний Игорь Костенко подписал тренировочный контракт с Бенфикой

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Еще один украинский кипер официально присоединился к орлам

16-летний Игорь Костенко подписал тренировочный контракт с Бенфикой

Фото: пресслужби ФК "Бенфіка"

Новина українською

Воспитанник киевского "Динамо" Игорь Костенко официально подписал тренировочный контракт с "Бенфикой". Юноша уже третий год находится в системе клуба. На свой 16-й день рождения кипер подписал новое соглашение.

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В текущей кампании на его счету 22 матча за молодежные команды "орлов".

Тренировочный контракт гарантирует клубу наличие определенных прав на игрока до того, как он достигнет совершеннолетия и сможет подписать полноценное соглашение. Клуб берет на себя ответственность за, например, питание игрока, его проживание в надлежащих условиях, медицинское обслуживание и тому подобное.

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Источник:
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Опубликовал: Владислав Шарапа
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