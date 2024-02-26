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Кобин: Как Мудрик может навязать верховую борьбу ван Дейку? Шансов вообще нет

Наши за границей
Обновлено

Василий Кобин считает, что в пропущенном голе в финале Кубка Лиги виноват тренерский штаб Челси, а не Мудрик

Кобин: Как Мудрик может навязать верховую борьбу ван Дейку? Шансов вообще нет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-хавбек "Шахтера" Василий Кобин встал на защиту украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика, из под которого Вирджил ван Дайк забил победный гол в финале Кубка английской лиги против "Ливерпуля" (0:1).

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"Я вчера смотрел этот матч. Видел гол, который "Челси" пропустил. Не считаю, что Мудрик виноват в пропущенном голе. Здесь больше вопросов к тренерскому штабу – кто из тренеров принимал решение поставить Мудрика во время стандартного положения играть по мячу. Человек, который вообще не играет головой. Не потому, что Мудрик – плохой игрок, его просто не научили играть головой. Это не его сильная сторона.

Его сильная сторона – играть на подборе мяча, выбегать в быстрые контратаки. Кто принимал это решение, на том и вина. Как Мудрик может навязать борьбу ван Дейку? Шансов вообще нет. Человек с 2 метрами роста и Мудрик, который головой вообще не играет. Как его поставили играть на ключевую позицию при стандартном положении? Это ошибка главного тренера или тренера, который отвечает за стандарты. Мудрик здесь ни при чем", - сказал Кобин.

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Василий Кобин Челси (Лондон) Ливерпуль Михаил Мудрик
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Scorpion-1970 (Кривой Рог)
26.02.2024 в 20:45
Подивіться як грав Ребров і не несіть всяку х..ню. А Мудрику пора додому.....фінт ушами у дАнєцких знову пройшов. То Барсу розвели, тепер Челсі.......ну, то таке.
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Комментарии 1
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
26.02.2024 в 20:45
Подивіться як грав Ребров і не несіть всяку х..ню. А Мудрику пора додому.....фінт ушами у дАнєцких знову пройшов. То Барсу розвели, тепер Челсі.......ну, то таке.
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