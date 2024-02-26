Кобин: Как Мудрик может навязать верховую борьбу ван Дейку? Шансов вообще нет

Экс-хавбек "Шахтера" Василий Кобин встал на защиту украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика, из под которого Вирджил ван Дайк забил победный гол в финале Кубка английской лиги против "Ливерпуля" (0:1).

"Я вчера смотрел этот матч. Видел гол, который "Челси" пропустил. Не считаю, что Мудрик виноват в пропущенном голе. Здесь больше вопросов к тренерскому штабу – кто из тренеров принимал решение поставить Мудрика во время стандартного положения играть по мячу. Человек, который вообще не играет головой. Не потому, что Мудрик – плохой игрок, его просто не научили играть головой. Это не его сильная сторона.

Его сильная сторона – играть на подборе мяча, выбегать в быстрые контратаки. Кто принимал это решение, на том и вина. Как Мудрик может навязать борьбу ван Дейку? Шансов вообще нет. Человек с 2 метрами роста и Мудрик, который головой вообще не играет. Как его поставили играть на ключевую позицию при стандартном положении? Это ошибка главного тренера или тренера, который отвечает за стандарты. Мудрик здесь ни при чем", - сказал Кобин.