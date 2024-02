Кубок Лиги. Челси – Ливерпуль 0:1. Юрген Клопп добывает первый трофей в свой прощальный сезон

Этот финал был чрезвычайно важным для обоих коллективов. Одни имеют в своем составе настолько мало опытных игроков, что данный кубок мог бы стать первым для них в их профессиональной карьере. Да и Маурисио Почеттино никогда не выигрывал трофей в Англии, несмотря на свою многолетнюю карьеру в этой стране. А другие хотят красиво провести своего главного тренера который в конце сезона покидает клуб и чем больше трофеев будет собрано, тем красивее получится последняя глава работы Юргена Клоппа на "Энфилде".

К самому матчу "Ливерпуль" подходил с большими потерями кадрового плана: Мохамед Салах, Доминик Собослай, Дарвин Нуньес и многие другие не были готовы сыграть, из-за чего оптимальным состав мерсисайдцев назвать невозможно. Даже на замене у них не было ни одного атакующего игрока первой команды, все интересные игроки представляли исключительно оборону. Одному из таких футболистов, а именно Джо Гомесу, пришлось появиться на поле уже в середину первого тайма после того, как Рая Гравенберх получил повреждение после столкновения с Мойзесом Кайседо. Поэтому к проблемам перед матчем добавились и проблемы, возникшие уже по ходу игры.

А что же о самом матче? Несмотря на немалые потери, команда Юргена Клоппа выглядела интереснее и уже с первых минут начала наседать на ворота Джордже Петровича. Несколько классных ударов от Эллиотта и Луиса Диаса не остались без внимания, но и невероятной остроты они также не представляли. Первый действительно острый момент был именно у "Челси", когда после неудачного приема мяча от Стерлинга просто расстреливал ворота Келлехера Коул Палмер, но голкипер продемонстрировал просто чудеса реакции, да и удар был на его уровне. Тогда можно было впервые взяться за сердце.

А дальше до конца тайма мы видели в основном систематические атаки от ребят Клоппа: снова Диас и его попытки терроризировать правый фланг находили частичный успех, поскольку Эллиотт, Брэдли и другие периодически оказывались на ударных позициях. Особенно классные моменты были у Конора Брэдли, который пробивал в упор, но перед ним было слишком много соперников, а также у Гакпо, после его удара головой круглый попал в стойку ворот.

Правда и "синие" успели создать свою возможность, после которой Рахим Стерлинг забил гол, вот только арбитр сразу зафиксировал офсайд у Николя Джексона, который ассистировал Рахиму. После просмотра ВАР, арбитры подтвердили правильность этого решения. С таким привкусом преимущества от "Ливерпуля", но без преимущества в счете, завершилась первая половина встречи.

Второй тайм снова стартовал с интересного обмена опасными моментами и теперь настала очередь "Ливерпуля" забивать гол, который не засчитают: подача со штрафного от Энди Робертсона и ван Дейк выиграл борьбу у Бена Чилуэлла и пробил головой точно в угол. Успели отпраздновать гол мерсисайдцы, впрочем ВАР пересмотрел момент и зафиксировал офсайд у Ватару Эндо. Да, японец действительно был в офсайде, но влиял ли он на эпизод? Он заблокировал Леви Колвилла, который мог бы побороться с ван Дейком, поэтому в теории да, это все-таки активный офсайд. Именно так и рассудил Крис Кавана, счет все еще оставался 0:0.

На 69-й минуте Аксель Дисаси забрал инициативу у Коула Палмера по ужасности упущенного момента. После подачи с углового французу оставалось только занести круглого в ворота, которые были в метре от него, но мяч попал ему в колено и подскочил вверх, а не полетел вперед. Это должен был быть гол. Через несколько минут Конор Галлахер откликнулся на классный прострел от Палмера, впрочем попал в штангу ворот "Ливерпуля", снова не повезло лондонцам.

Эти все моменты у команды Почеттино начали появляться именно под конец, когда речь пошла о том, у кого сколько осталось сил на этот матч. У "синих" физических возможностей было больше, они не играли свой матч в АПЛ посреди этой недели. Поэтому лондонцы получили здесь небольшое преимущество, которым и пытались воспользоваться. На 85-й минуте в результате быстрой контратаки, которую разогнал Палмер, Галлахер получил фактически выход один на один с вратарем соперника, но затянул с ударом и в итоге пробил точно в Келлехера. И спустя считанные секунда еще один удар от Галлахера после скидки от Джексона полетел выше ворот. Конор, вероятно, главный антигерой этого финала, невероятное количество моментов на забил именно он.

На фоне этой бомбардировки Юрген Клопп сделал сразу три замены, выпустив на поле Цимикаса, Макконнелла и Деннса. Да, это молодые футболисты без опыта, но нужна была хоть какая-то свежесть. А Маурисио Почеттино на это ответил выходом на поле Михаила Мудрика, который вообще появился на газоне впервые с момента поражения "Челси" на "Энфилде" в конце января.

В компенсированное арбитром время только магия и чудо спасли "Ливерпуль" от пропущенного гола. Удар за ударом были либо заблокированы, либо отбиты Келлехером. Дикая атака: сначала удар от Нкунку, затем от Палмера, затем от Гюсто, и снова от Нкунку. И все впустую. Именно на такой ноте прозвучал финальный свисток от Криса Кавана, означавший, что будут экстра-таймы. Show must go on.

После небольшого перерыва команда Юргена Клоппа вышла на экстра-таймы как после перезарядки, то есть с новыми силами. Опять мяч был больше у мерсисайдцев и в начале они создали классный момент после скидки от ван Дейка головой и удара от Даннса, Петрович перевел круглого на угловой. А как классно пробивал Харви Эллиотт после подачи от Диаса, буквально немного не хватило точности его попытке, мяч коснулся сетки только с внешней стороны.

А во втором экстра-тайме мы увидели еще один шикарный момент у Эллиотта, который пробивал головой в упор, но попал в зону, где стоял Петрович, на добивании реализовать этот момент также не удалось. Зато за 2 минуты до конца экстра-таймов мерсисайдцев все же дожали своих оппонентов и Вирджил ван Дейк после углового опередил Дисаси и Мудрика, чтобы красиво отправить мяч в дальний угол ворот. Нидерландский защитник забил свой второй гол в этой игре, вот только на этот раз полностью легитимный. Все сразу поняли, что этот гол является победным, "Челси" уже не имел времени на качественный ответ на подобную пощечину. Всегда нужно играть до конца, это вам говорит Вирджил ван Дейк. Победа команды Клоппа, которая билась изо всех сил, которой немного повезло, но которая продемонстрировала невероятный характер. Поздравляем "Ливерпуль"! А насчет "Челси" и Мудрика... жаль, это был хороший шанс для Почеттино и его молодой команды, но не сегодня.

Кубок Английской Лиги. Финал

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Челси" — "Ливерпуль" 0:1 (после экстра-таймов)

Гол: ван Дейк (118)

*На 33 минуте гол Рахима Стерлинга был отменен из-за офсайда

*На 60 минуте гол Вирджила ван Дейка был отменен из-за офсайда

"Челси": Петрович — Гюсто, Дисаси, Колвилл, Чилуэлл (Чалоба, 113) — Кайседо, Фернандес — Палмер, Галлахер (Мадуэке, 97), Стерлинг (Нкунку, 67) — Джексон (Мудрик, 90)

"Ливерпуль": Келлехер — Брэдли (Кларк, 72), Конате (Куанса, 106), ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 87) — Мак Аллистер (Макконнелл, 87), Эндо, Гравенберх (Гомес, 28) — Эллиотт, Гакпо (Деннс, 87), Диас

Предупреждения: Чилуэлл (45+3), Палмер (120+2) — Брэдли (45+3), Мак Аллистер (81), Конате (82), Макконнелл (107), Гомес (120+3)