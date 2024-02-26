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Не отпустить Реал в отрыв. Довбик и Цыганков в старте Жироны на матч против Райо

Наши за границей

У Жироны не лучший отрезок

Не отпустить Реал в отрыв. Довбик и Цыганков в старте Жироны на матч против Райо

Жирона

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 февраля, матчем "Жирона" - "Райо Вальекано" закрывается календарь 26-го тура Ла Лиги.

В стартовом составе каталонцев выйдут украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Не отпустить Реал в отрыв. Довбик и Цыганков в старте Жироны на матч против Райо - изображение 1

Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.

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