Не отпустить Реал в отрыв. Довбик и Цыганков в старте Жироны на матч против Райо
У Жироны не лучший отрезок
Жирона
Сегодня, 26 февраля, матчем "Жирона" - "Райо Вальекано" закрывается календарь 26-го тура Ла Лиги.
В стартовом составе каталонцев выйдут украинцы Артем Довбик и Виктор Цыганков.
Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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