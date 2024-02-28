Интересный выбор. Цыганков и Довбик назвали своих футбольных идолов. ВИДЕО

Пресс-служба " Жироны " наведалась на тренировку команды, где журналисты поприставали к игрокам команды с вопросом о футбольных кумирах.

В опрос попали и украинцы Вмктор Цыганков и Артем Довбик. Виктор своим кумиром назвал французского полузащитника Зинедина Зидана, а Артем признался в симпатиях к Златану Ибрагимовичу.

По итогам опроса пресс-служба выложила в соцсетях забавное видео.