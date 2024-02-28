Интересный выбор. Цыганков и Довбик назвали своих футбольных идолов. ВИДЕО
И не только украинцы, но и другие игроки Жироны
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба "
В опрос попали и украинцы Вмктор Цыганков и Артем Довбик. Виктор своим кумиром назвал французского полузащитника Зинедина Зидана, а Артем признался в симпатиях к Златану Ибрагимовичу.
По итогам опроса пресс-служба выложила в соцсетях забавное видео.
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