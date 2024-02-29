Мудрик: Если забиваешь, это придает уверенность. Голы помогают расти и становиться лучше
Украинец забил Лидсу в матче Кубка Англии
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Вингер "Челси" Михаил Мудрик подвел итог матча 1/8 финала Кубка Англии с "Лидсом" (3:2), в котором
"Очень положительные эмоции, особенно потому, что мы победили, а я помог команде забитым голом. Каждая победа помогает команде набирать уверенность, особенно эта, потому что идем дальше в Кубке и пытаемся дойти до другого финала.
Было важно победить, ведь каждый был разочарован после прошлого матча (с "Ливерпулем" – прим.). Надо продолжать, не можем позволить себе расстраиваться. Нам предстоит выиграть следующий матч, потом еще один, а потом еще один.
Это помогает, еще и если забиваешь, ведь это придает уверенность. Голы помогают каждому футболисту расти и становиться лучше", – сказал Мудрик.
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 27 матчей во всех турнирах за "Челси", в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
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