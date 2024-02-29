Мудрик: Если забиваешь, это придает уверенность. Голы помогают расти и становиться лучше

Вингер "Челси" Михаил Мудрик подвел итог матча 1/8 финала Кубка Англии с "Лидсом" (3:2), в котором украинец забил один из голов своей команды.

"Очень положительные эмоции, особенно потому, что мы победили, а я помог команде забитым голом. Каждая победа помогает команде набирать уверенность, особенно эта, потому что идем дальше в Кубке и пытаемся дойти до другого финала.

Было важно победить, ведь каждый был разочарован после прошлого матча (с "Ливерпулем" – прим.). Надо продолжать, не можем позволить себе расстраиваться. Нам предстоит выиграть следующий матч, потом еще один, а потом еще один.

Это помогает, еще и если забиваешь, ведь это придает уверенность. Голы помогают каждому футболисту расти и становиться лучше", – сказал Мудрик.