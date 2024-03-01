Известен балл Трубина за матч Кубка со Спортингом. ВИДЕО пропущенных украинцем голов
У "орлов" есть шансы в ответной встрече
Getty Images / Global Images Ukraine
В последний день зимы, 29 февраля, "Спортинг" и "Бенфика" сыграли первый матч полуфинала Кубка Португалии. В первой части лиссабонского дерби победу одержали "зеленые львы" (2:1).
Украинский голкипер Анатолий Трубин провел свой 34-й поединок за "Бенфику" и пропустил два гола. Первый – на 9-й минуте, "орлы" провалились на левом фланге, откуда пошла подача точно на линию вратарской площадки, на голову Гонсалвешу. От штанги мяч влетел в ворота Трубина.
Второй гол "Спортинг" забил после перерыва. Декереша запустили в прорыв, Виктор убежал от Отаменди, ловко сместился под удар и прошил Анатолия в ближнем углу. Украинец перекрывал ворота, здесь речи о типичном выстреле форварда в ближний угол не идет.
Аналитический портал SofaScore поставил Трубину оценку 6.7. Ниже в "Бенфике" только у Ба и Отаменди (по 6.4); игроков, вышедших на замену, и вингера команды Нереса (6.6). Анатолий сделал за игру 2 сэйва, 33 касания к мячу, а также отдал 27 точных передач из 28 в целом.
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