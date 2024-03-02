Яремчук выйдет в старте на матч с Реалом
Украинскому дерби быть
Getty Images / Global Images Ukraine
Роман Яремчук выйдет с первых минут на матч против мадридского "Реала".
Напомним, что в воротах "сливочных"
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Tonight's XI ???? @realmadriden#VCFDNA ???? #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/f06hgaDH8D— Valencia CF (@valenciacf_en) March 2, 2024
Украинский форвард проведет свой 22-й матч за испанский клуб. На его счету 3 забитых мяча.
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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