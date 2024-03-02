Яремчук выйдет в старте на матч с Реалом

Роман Яремчук выйдет с первых минут на матч против мадридского "Реала".

Напомним, что в воротах "сливочных" будет играть Андрей Лунин.

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Украинский форвард проведет свой 22-й матч за испанский клуб. На его счету 3 забитых мяча.