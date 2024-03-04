Все еще травмирован. Зинченко вне заявки Арсенала на матч АПЛ против Шеффилд Ютд
Украинец продолжает восстанавливаться после травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 4 марта, состоится матч 27-го тура АПЛ, в котором "Шеффилд Юнайтед" примет "
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко все еще травмирован и не попал в заявку своей команды на этот матч.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Напомним, что Зинченко получил травму икроножной мышцы в матче "канониров" против "Ливерпуля" в начале февраля. В этом сезоне он провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
???? ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) March 4, 2024
Unchanged from last time out against Newcastle United ✅
Let's keep this momentum going, Gunners ???? pic.twitter.com/ftk1iaoM5I
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