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Все еще травмирован. Зинченко вне заявки Арсенала на матч АПЛ против Шеффилд Ютд

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Украинец продолжает восстанавливаться после травмы

Все еще травмирован. Зинченко вне заявки Арсенала на матч АПЛ против Шеффилд Ютд

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 марта, состоится матч 27-го тура АПЛ, в котором "Шеффилд Юнайтед" примет "Арсенал".

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко все еще травмирован и не попал в заявку своей команды на этот матч.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка, который начнется в 22:00.

Напомним, что Зинченко получил травму икроножной мышцы в матче "канониров" против "Ливерпуля" в начале февраля. В этом сезоне он провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Арсенал (Лондон) Шеффилд Юнайтед Александр Зинченко
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
04.03.2024 в 22:41
берегите ЗИНУ--Ребров зачем тебе такой больной игрок и без игрового опыта
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
04.03.2024 в 22:41
берегите ЗИНУ--Ребров зачем тебе такой больной игрок и без игрового опыта
Ответить
0
0

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