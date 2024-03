Все еще травмирован. Зинченко вне заявки Арсенала на матч АПЛ против Шеффилд Ютд

Сегодня, 4 марта, состоится матч 27-го тура АПЛ, в котором "Шеффилд Юнайтед" примет " Арсенал ".

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко все еще травмирован и не попал в заявку своей команды на этот матч.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка , который начнется в 22:00.

Напомним, что Зинченко получил травму икроножной мышцы в матче "канониров" против "Ливерпуля" в начале февраля. В этом сезоне он провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

???? ???????????????????????????????? ????



Unchanged from last time out against Newcastle United ✅



Let's keep this momentum going, Gunners ???? pic.twitter.com/ftk1iaoM5I