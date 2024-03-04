Хацкевич: У меня нет контракта с ProStar. Заглембе - не команда ProStar

Известный в Украине белорусский тренер Александр Хацкевич, который недавно принял клуб Первой лиги Польши "Заглембе" Сосновец, рассказал о своей работе в Польше.

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— Когда вы возглавили "Заглембе", вы знали, какая ситуация, что команда идет последней в таблице. Вы действительно верите в спасние? Или вам в клубе сообщали, что нужно строить фундамент для второй лиги?

— Нет, дискуссий о вылете вообще не было, они у нас запрещены. Пока есть шансы на очки, и у нас еще есть 36 возможных очков, мы думаем о Первой лиге. Нам нужна серия побед, надо готовиться от матча к матчу. Нет большой разницы между командами, которые возглавляли таблицу, и теми, с которыми мы уже играли. Конечно, нам еще нужна удача, но на данный момент мы абсолютно не думаем, что можем вылететь.

— А на какой срок заключили контракт?

— Договорились до конца сезона, потому что условия были такие. 19 сыгранных игр, 11 набранных очков, зимой поменялся состав. Практически 70-80% — это новые игроки. Время не вернешь, но до конца сезона еще есть время. Думаю, что теперь мы будем прогрессировать с каждым матчем. И по стилю игры, и по очкам.

— Вы заметили, что появилось много новых игроков. Вы слышали, что главным вопросом, который поднимали болельщики и журналисты в Польше, когда говорили о "Заглембе", было то, что клуб превратился в команду ProStar? Что это агентство начало трудоустраивать здесь своих игроков?

— Но знаете ли вы, что это нормальная практика во всем мире? А теперь так, давайте подсчитаем: Шевченко действительно в ProStar. Полярус и Сухоцкий тоже. Довгий — нет. Янота также нет. Итак, у нас есть три игрока ProStar. Это так много? Поэтому это лишь предположение, я понимаю, откуда они.

— Говорили, что с вами приехал спортивный директор, тоже сотрудник того же агентства.

— Этот спортивный директор работал в БАТЭ, в Беларуси, и не связан с ProStar. У меня нет контракта с ProStar. Для меня эти детали неважны, потому что мне нужны качественные игроки быстро за это короткое время. Поэтому нет смысла переживать из-за слухов, мы не команда ProStar.

— В вашем последнем интервью я слышал, что у вас были проблемы с паспортом и визой, потому что вы были в Чехии и там сказано, что в Беларуси нет войны и вы можете вернуться в страну. Позже появилась информация, что "Заглембе" не поехал в Турцию, потому что Беларусь может захотеть, чтобы вы вернулись.

— Я уже имею карту проживания в Польше. Ну, во-первых, польская сторона выдала мне все документы, необходимые для пребывания и работы. Прописка, так это называется. Поэтому юридически, по всем документам, проблем у меня больше нет. А тема Турции — ну я сам думал. Мне кажется, руководство предпочло не рисковать. Сейчас между Турцией и Беларусью есть соглашение о выдаче людей, но я не бандит и не человек, который вредит Беларуси.