  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин выйдет в старте Реала на ответный матч ЛЧ с Лейпцигом
В тренде

Лунин выйдет в старте Реала на ответный матч ЛЧ с Лейпцигом

Наши за границей

Стартовые составы команд

Лунин выйдет в старте Реала на ответный матч ЛЧ с Лейпцигом

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 марта, состоится ответный матч 1/8 финала ЛЧ, в котором "Реал" примет "РБ Лейпциг". Первый матч в Германии завершился минимальной победой мадридцев 1:0.

Поединок начнется в 22:00, и уже известен состав мадридцев на матч. Как и ожидалось, в старте "сливочных" выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

По теме
yellow-arrow
Яремчук получил повреждение в матче с Реалом, его участие в ближайшем поединке под вопросом
yellow-arrow
Реал Мадрид – РБ Лейпциг. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
yellow-arrow
Вьюнник на правах свободного агента перешел из Шахтера в Лехию
Реал (Мадрид) РБ Лейпциг Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости