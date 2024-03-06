Лунин выйдет в старте Реала на ответный матч ЛЧ с Лейпцигом
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 6 марта, состоится ответный матч 1/8 финала ЛЧ, в котором "Реал" примет "РБ Лейпциг". Первый матч в Германии завершился минимальной победой мадридцев 1:0.
Поединок начнется в 22:00, и уже известен состав мадридцев на матч. Как и ожидалось, в старте "сливочных" выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.
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Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 6, 2024
???? @RBLeipzig#UCL pic.twitter.com/Mv7MTcMFOp
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