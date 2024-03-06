Лунин выйдет в старте Реала на ответный матч ЛЧ с Лейпцигом

Сегодня, 6 марта, состоится ответный матч 1/8 финала ЛЧ, в котором "Реал" примет "РБ Лейпциг". Первый матч в Германии завершился минимальной победой мадридцев 1:0.

Поединок начнется в 22:00, и уже известен состав мадридцев на матч. Как и ожидалось, в старте "сливочных" выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча .

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.