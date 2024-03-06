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Челси заинтересовался вингером Атлетика, который играет на фланге Мудрика

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Но пока что Нико Уильямс не ставит под угрозу пребывание украинца в Челси

Челси заинтересовался вингером Атлетика, который играет на фланге Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" интересуется 21-летним вингером "Атлетика" Бильбао Нико Уильямсом.

Как сообщает авторитетное британское издание The Telegraph, в лондонском клубе уже начали планировать летние трансферы, и Уильямс попал в список желаний лондонцев.

Клаусула Уильямса составляет 50 млн евро, что является приемлемой суммой для лондонского клуба.

Также отмечается, что Уильямс обычно выступает на позиции левого вингера, что, на первый взгляд, может поставить под вопрос будущее в команде Михаила Мудрика и Рахима Стерлинга. Впрочем, на данный момент нет никаких предпосылок, что "Челси" летом решит попрощаться с этими игроками. Тем более, что Мудрик недавно играл на позиции атакующего полузащитника, где хорошо себя проявил.

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Напомним, что в текущем сезоне на счету Ульямса 27 матчей за "Атлетик", в которых он забил 6 голов и отдал 11 голевых передач.

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Атлетик (Бильбао) Челси (Лондон) Михаил Мудрик Нико Уильямс
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Михаил Черныш
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