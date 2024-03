Известно, что ожидает Зинченко в Арсенале

"Арсенал" планирует начать переговоры по продлению контракта Александра Зинченко. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в Х (ранее Twitter).

По имеющейся информации, "Арсенал" планирует предложить украинскому защитнику долгосрочный контракт, рассчитанный до 2028 года. Срок действующего договора между сторонами истекает в конце июня 2026-го.

