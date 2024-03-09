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Продление контракта

Известно, что ожидает Зинченко в Арсенале

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" планирует начать переговоры по продлению контракта Александра Зинченко. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в Х (ранее Twitter).

По имеющейся информации, "Арсенал" планирует предложить украинскому защитнику долгосрочный контракт, рассчитанный до 2028 года. Срок действующего договора между сторонами истекает в конце июня 2026-го.

Напомним, за этот сезон Зинченко сыграл в 27 матчах во всех турнирах, отличившись одним голом и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 42 миллиона евро.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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