  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Довбик и Цыганков - в старте на матч с Осасуной
В тренде

Довбик и Цыганков - в старте на матч с Осасуной

Наши за границей
Обновлено

Оба украинца сыграют с первых минут

Довбик и Цыганков - в старте на матч с Осасуной

Жирона

Новина українською

Артем Довбик и Виктор Цыганков сыграют с первых минут в матче против "Осасуны".

26-летний форвард проведет 29-й поединок за "Жирону". На его счету 15 забитых голов и 7 ассистов во всех матчах.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Для Виктора этот поединок станет 27-м в этом сезоне. За 1764 минуты он смог забить 6 мячей и отдать три голевых передачи.

Поединок стартует в 22:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

По теме
yellow-arrow
Зинченко против Ярмолюка. Известны оценки украинцев за очную встречу
yellow-arrow
АПЛ. Арсенал – Брентфорд 2:1. Команда Александра Зинченко выходит на первое место
yellow-arrow
Появились одновременно. Зинченко и Ярмолюк вышли на замены в матче Арсенал - Брентфорд
Осасуна (Памплона) Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости