Довбик и Цыганков - в старте на матч с Осасуной
Оба украинца сыграют с первых минут
Жирона
Артем Довбик и Виктор Цыганков сыграют с первых минут в матче против "Осасуны".
26-летний форвард проведет 29-й поединок за "Жирону". На его счету 15 забитых голов и 7 ассистов во всех матчах.
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Для Виктора этот поединок станет 27-м в этом сезоне. За 1764 минуты он смог забить 6 мячей и отдать три голевых передачи.
Поединок стартует в 22:00. Следите за событиями в нашей
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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