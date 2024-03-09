Довбик и Цыганков - в старте на матч с Осасуной

Артем Довбик и Виктор Цыганков сыграют с первых минут в матче против "Осасуны".

26-летний форвард проведет 29-й поединок за "Жирону". На его счету 15 забитых голов и 7 ассистов во всех матчах.

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Для Виктора этот поединок станет 27-м в этом сезоне. За 1764 минуты он смог забить 6 мячей и отдать три голевых передачи.