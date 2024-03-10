Спортивный врач назвал характер травмы Цыганкова. Матч сборной – уже через одиннадцать дней
Игрок сразу почувствовал дискомфорт и четко локализовал проблему
Фото: Getty Images
Цыганков повредил медиальную связку колена и, скорее всего, пропустит матчи сборной, сообщает Hospital Pass.
По имеющейся информации, в матче 28-го тура чемпионата Испании "Жирона" - "Осасуна", украинец Виктор Цыганков получил травму во время борьбы за мяч, контакт с соперником привел к изгибу внутренней части колена. Виктор пытался продолжить игру, но после бега с изменением направления попросил замену. Отмечается, что Цыганков пропустит матч против Боснии, который состоится через 11 дней, ведь минимальный срок восстановления – месяц.
Напомним, за этот сезон украинский полузащитник провел 23 матча, в которых отличился 6 голами.
Популярное сейчас
- Ла Лига. Жирона - Осасуна 2:0. Важная победа
- "Просто собрался и уехал". Зимний новичок - легионер Черноморца самовольно покинул клуб
- Зинченко против Ярмолюка. Известны оценки украинцев за очную встречу
- Все омрачила травма Цыганкова. Жирона – Осасуна 2:0. Обзор матча и видео голов
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже