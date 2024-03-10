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Спортивный врач назвал характер травмы Цыганкова. Матч сборной – уже через одиннадцать дней

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Игрок сразу почувствовал дискомфорт и четко локализовал проблему

Спортивный врач назвал характер травмы Цыганкова. Матч сборной – уже через одиннадцать дней

Фото: Getty Images

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Цыганков повредил медиальную связку колена и, скорее всего, пропустит матчи сборной, сообщает Hospital Pass.

По имеющейся информации, в матче 28-го тура чемпионата Испании "Жирона" - "Осасуна", украинец Виктор Цыганков получил травму во время борьбы за мяч, контакт с соперником привел к изгибу внутренней части колена. Виктор пытался продолжить игру, но после бега с изменением направления попросил замену. Отмечается, что Цыганков пропустит матч против Боснии, который состоится через 11 дней, ведь минимальный срок восстановления – месяц.

Напомним, за этот сезон украинский полузащитник провел 23 матча, в которых отличился 6 голами.

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Источник:
Hospital Pass
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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