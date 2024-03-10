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Мичел - о травме Цыганкова: Надеемся, что ничего страшного

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Верит, что не все так плохо

Мичел - о травме Цыганкова: Надеемся, что ничего страшного

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел рассказал о том, серьезна ли травма Виктора Цыганкова.

"Травма Виктора. Мы надеемся, что ничего страшного, первый снимок выглядит неплохо, но нужно подождать, чтоб сказать точно", — приводить слова тренера Нил Сола.

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Напомним, вчера в матче против "Осасуны" Виктор Цыганков повредил медиальную связку колена.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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