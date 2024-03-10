Мичел - о травме Цыганкова: Надеемся, что ничего страшного
Верит, что не все так плохо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел рассказал о том, серьезна ли травма Виктора Цыганкова.
"Травма Виктора. Мы надеемся, что ничего страшного, первый снимок выглядит неплохо, но нужно подождать, чтоб сказать точно", — приводить слова тренера Нил Сола.
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Míchel sobre TSYGANKOV:— Nil Solà (@Nilsola10) March 9, 2024
“Viktor en principio esperamos que no sea nada importante, la primera exploración no pinta mal, pero tendremos que esperar”. pic.twitter.com/zhYyCS1fui
Напомним, вчера в матче против "Осасуны" Виктор Цыганков повредил медиальную связку колена.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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