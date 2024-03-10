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Коваленко начнет матч против Милана на скамейке для запасных

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Не доверил тренер место украинцу

Коваленко начнет матч против Милана на скамейке для запасных

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 28 тура чемпионата Италии "Милан" встретится с "Эмполи". Украинский полузащитник Виктор Коваленко начнет этот матч со скамейки для запасных.

Предыдущие два поединка "Эмполи" хавбек начинал в основном составе. В общей сложности на его счету 13 проведенных встреч в текущем сезоне.

В настоящее время "Милан" находится на третьем месте Серии А, а "Эмполи" идет на 15 позиции. Между командами разрыв составляет 31 очко.

Старт матча запланирован на 16:00.

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Источник:
Seria A
Опубликовал: Максим Кучер
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