Коваленко начнет матч против Милана на скамейке для запасных
Не доверил тренер место украинцу
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 28 тура чемпионата Италии "Милан" встретится с "Эмполи". Украинский полузащитник Виктор Коваленко начнет этот матч со скамейки для запасных.
Предыдущие два поединка "Эмполи" хавбек начинал в основном составе. В общей сложности на его счету 13 проведенных встреч в текущем сезоне.
В настоящее время "Милан" находится на третьем месте Серии А, а "Эмполи" идет на 15 позиции. Между командами разрыв составляет 31 очко.
Старт матча запланирован на 16:00.
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Источник:Seria A
Опубликовал: Максим Кучер
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