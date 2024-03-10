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Анатолий Трубин - в старте на матч с Эшторилом

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37-й матч за португальский гранд

Анатолий Трубин - в старте на матч с Эшторилом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Анатолий Трубин снова выйдет в старте. Сегодня "Бенфика" в рамках 25-го тура португальской Примеры сыграет в против "Эшторила"

Анатолий проводит свой 37-й матч в стане португальского гранда. За это время он провел 13 сухих матчей, в общем пропустил 36 голов.

Матч начнется в 22:30. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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Бенфика (Лиссабон) Эшторил Анатолий Трубин
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Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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