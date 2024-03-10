Анатолий Трубин - в старте на матч с Эшторилом
37-й матч за португальский гранд
Getty Images / Global Images Ukraine
Анатолий Трубин снова выйдет в старте. Сегодня "Бенфика" в рамках 25-го тура португальской Примеры сыграет в против "Эшторила"
Анатолий проводит свой 37-й матч в стане португальского гранда. За это время он провел 13 сухих матчей, в общем пропустил 36 голов.
Матч начнется в 22:30. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.
???? O nosso ????????????????! #SLBGDEP • #LigaPortugal pic.twitter.com/JjQB4l1mr3— SL Benfica (@SLBenfica) March 10, 2024
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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