Зинченко - в запасе Арсенала на ответный матч Лиги чемпионов с Порту

Сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов , в котором "Арсенал" примет "Порту". Матч начнется в 22:00, и "канонирам" нужно отыгрывается после выездного поражения 0:1.

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко, который не так давно восстановился после травмы, остался в запасе на матч.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка .

Также отметим, что в текущем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Raya between the sticks

???? Saliba at the back

???? Havertz leads the line



Let's make it count, Gunners ???? pic.twitter.com/tjb6rvXTn7