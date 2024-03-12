Зинченко - в запасе Арсенала на ответный матч Лиги чемпионов с Порту
Стартовые составы команд
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала
Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко, который не так давно восстановился после травмы, остался в запасе на матч.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также отметим, что в текущем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) March 12, 2024
???? Raya between the sticks
???? Saliba at the back
???? Havertz leads the line
Let's make it count, Gunners ???? pic.twitter.com/tjb6rvXTn7
????⚪ ???????????????????????????????? ???????? ????????#AFCFCP #UCL pic.twitter.com/NbiEfJv5Xm— FC Porto (@FCPorto) March 12, 2024
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