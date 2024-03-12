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Зинченко - в запасе Арсенала на ответный матч Лиги чемпионов с Порту

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Стартовые составы команд

Зинченко - в запасе Арсенала на ответный матч Лиги чемпионов с Порту

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Арсенал" примет "Порту". Матч начнется в 22:00, и "канонирам" нужно отыгрывается после выездного поражения 0:1.

Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко, который не так давно восстановился после травмы, остался в запасе на матч.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также отметим, что в текущем сезоне Зинченко провел за "Арсенал" 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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