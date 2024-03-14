"Начала накатывать усталость волна за волной". Сидорчук рассказал, почему выпал из основы Вестерло
Хавбек пропустил последний матч своей команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Опорный полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук рассказал, почему он не вышел в стартовом составе в последнем матче своей команды.
"Одна из причин – результаты команды, не могли выиграть несколько матчей. Другая причина – моя не совсем уверенная игра, не такая, как от меня ждут. И третье – я не очень "свежий", скажем так. Тренер спросил, почему так. Я ему ответил честно: впервые у меня так за 14 лет, что зимой не было выходных".
Мы рано с "Динамо" начали сезон, потом не было отпуска и затем Бельгия. У меня тут была зимой пауза шесть дней, мне дали программу, а там четыре дня беговой работы".
Я чувствовал себя хорошо, начал зимой неплохо, но потом начала накатывать усталость волна за волной", — сказал Сидорчук.
Напомним, что в текущем сезоне Сидорчук провел за "Вестерло" 22 матча, в которых он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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