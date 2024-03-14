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"Начала накатывать усталость волна за волной". Сидорчук рассказал, почему выпал из основы Вестерло

Наши за границей
Обновлено

Хавбек пропустил последний матч своей команды

"Начала накатывать усталость волна за волной". Сидорчук рассказал, почему выпал из основы Вестерло

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук рассказал, почему он не вышел в стартовом составе в последнем матче своей команды.

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"Одна из причин – результаты команды, не могли выиграть несколько матчей. Другая причина – моя не совсем уверенная игра, не такая, как от меня ждут. И третье – я не очень "свежий", скажем так. Тренер спросил, почему так. Я ему ответил честно: впервые у меня так за 14 лет, что зимой не было выходных".

Мы рано с "Динамо" начали сезон, потом не было отпуска и затем Бельгия. У меня тут была зимой пауза шесть дней, мне дали программу, а там четыре дня беговой работы".

Я чувствовал себя хорошо, начал зимой неплохо, но потом начала накатывать усталость волна за волной", — сказал Сидорчук.

Напомним, что в текущем сезоне Сидорчук провел за "Вестерло" 22 матча, в которых он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
14.03.2024 в 19:53
так зачем он нужен в сборной --возьмите Назария Русина
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
14.03.2024 в 19:53
так зачем он нужен в сборной --возьмите Назария Русина
Ответить
0
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