"Начала накатывать усталость волна за волной". Сидорчук рассказал, почему выпал из основы Вестерло

Опорный полузащитник бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук рассказал, почему он не вышел в стартовом составе в последнем матче своей команды.

"Одна из причин – результаты команды, не могли выиграть несколько матчей. Другая причина – моя не совсем уверенная игра, не такая, как от меня ждут. И третье – я не очень "свежий", скажем так. Тренер спросил, почему так. Я ему ответил честно: впервые у меня так за 14 лет, что зимой не было выходных".

Мы рано с "Динамо" начали сезон, потом не было отпуска и затем Бельгия. У меня тут была зимой пауза шесть дней, мне дали программу, а там четыре дня беговой работы".

Я чувствовал себя хорошо, начал зимой неплохо, но потом начала накатывать усталость волна за волной", — сказал Сидорчук.