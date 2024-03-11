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Национальная сборная Украины

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Ребров перевел двух игроков из резервного списка в основной

Национальная сборная Украины

Футболиста "Динамо" и представителя "Днепра-1"

Ребров перевел двух игроков из резервного списка в основной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перевел из резервного в основной список двух игроков - защитника "Динамо" Александра Тымчика и полузащитника "Днепра-1" Алексея Гуцуляка. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Теперь заявка "сине-желтых" выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов, Александр Тымчик (все - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Александр Зубков, Георгий Судаков (оба - "Шахтер" Донецк), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба - "Динамо" Киев), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба - СК "Днепр-1" Днепр), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа" Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Егор Назарина (оба - "Шахтер" Донецк).

Напомним, 14 марта сборная Украины начнет подготовительный сбор в испанской Марбелье. 21 марта украинская команды сыграет в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, а 26 числа проведет матч во Вроцлаве с Израилем или Исландией.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Alexzp (Запоріжжя )
11.03.2024 в 13:18
Тимчік відіграв аж 2 хвилини за 3 матчі після відновлення чемпіонату...це що ж він такого показав за 2 хвилини, що заслужив виклик в збірну?
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Комментарии 2
Alexzp (Запоріжжя )
11.03.2024 в 13:18
Тимчік відіграв аж 2 хвилини за 3 матчі після відновлення чемпіонату...це що ж він такого показав за 2 хвилини, що заслужив виклик в збірну?
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1
0
doschukrovno (Ровно)
11.03.2024 в 13:26
Велікій клуб.
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