Судаков - про Челси: Почему бы нет? Думаю, наш тандем с Мудриком мог бы продолжиться

Полузащитник " Шахтера " Георгий Судаков высказался о Михаиле Мудрике, с которым они ранее составляли тандем в составе "горняков".

– В ваш тандем с Мудриком влюбились болельщики. Сейчас у него непростой этап в "Челси". Что он рассказывал тебе об адаптации в АПЛ? Я знаю, что он давал тебе какие-то советы.

– В первую очередь, это были бытовые вещи и футбольные в том смысле, что чем скорее ты туда переедешь, тем скорее начнешь играть и выйдешь на новый уровень. И я вижу это по нему, когда он приезжает в сборную.

– Оживает?

– Не в том смысле. Насколько он стал сильнее футболист, вообще как персона. Когда он только покинул "Шахтер", это был один Мудрик. Сейчас это гораздо более сильный футболист.

– Заметен прогресс?

– Очень сильно заметен. Это как раз я говорю по сборной. Я не могу судить по клубу там, где он сейчас играет, потому что мне кажется, ему немного не доверяют. Когда ты получаешь это доверие и ты его чувствуешь – тогда ты можешь играть.

А все знают, что Михаил должен играть, ему нужно время. И как раз когда в него будут верить, доверять – тогда он будет показывать свой лучший футбол.

– Ты когда-то пошутил, сказав, что Мудрику в "Челси" не хватает на футбольном поле человека, который давал бы такие хорошие пасы, как Судаков. Ты и сейчас так думаешь?

– Почему бы нет? Думаю, наш тандем мог бы продолжиться.