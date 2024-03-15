Судаков - про Челси: Почему бы нет? Думаю, наш тандем с Мудриком мог бы продолжиться
Хавбек Шахтера высказался о вингере Челси
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Полузащитник "
– В ваш тандем с Мудриком влюбились болельщики. Сейчас у него непростой этап в "Челси". Что он рассказывал тебе об адаптации в АПЛ? Я знаю, что он давал тебе какие-то советы.
– В первую очередь, это были бытовые вещи и футбольные в том смысле, что чем скорее ты туда переедешь, тем скорее начнешь играть и выйдешь на новый уровень. И я вижу это по нему, когда он приезжает в сборную.
– Оживает?
– Не в том смысле. Насколько он стал сильнее футболист, вообще как персона. Когда он только покинул "Шахтер", это был один Мудрик. Сейчас это гораздо более сильный футболист.
– Заметен прогресс?
– Очень сильно заметен. Это как раз я говорю по сборной. Я не могу судить по клубу там, где он сейчас играет, потому что мне кажется, ему немного не доверяют. Когда ты получаешь это доверие и ты его чувствуешь – тогда ты можешь играть.
А все знают, что Михаил должен играть, ему нужно время. И как раз когда в него будут верить, доверять – тогда он будет показывать свой лучший футбол.
– Ты когда-то пошутил, сказав, что Мудрику в "Челси" не хватает на футбольном поле человека, который давал бы такие хорошие пасы, как Судаков. Ты и сейчас так думаешь?
– Почему бы нет? Думаю, наш тандем мог бы продолжиться.
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