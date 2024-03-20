Зинченко: Артета еще в Манчестер Сити спрашивал меня о Шепелеве

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал интересную историю о том, что тренер "Манчестер Сити" (тогда Алекса еще играл за "Сити") спрашивал о Владимире Шепелеве из " Динамо ".

"Многие у меня спрашивали о молодых футболистах. Помню, еще когда я был в "Сити", мой второй или третий сезон, лет 6 уже прошло, у меня Микель Артета спрашивал о Владимире Шепелеве из "Динамо".

Всегда кто-то что-то спрашивает, но я не знаю, насколько далеко это все заходит. Знаешь, этот период от разговора до конкретики – очень большое расстояние. Бла-бла-бла очень много, но вот до конкретики, когда у тебя на столе уже лежит предложение – это очень большое расстояние", - сказал Зинченко.