Зинченко: Артета еще в Манчестер Сити спрашивал меня о Шепелеве
Было это уже давно
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал интересную историю о том, что тренер "Манчестер Сити" (тогда Алекса еще играл за "Сити") спрашивал о Владимире Шепелеве из "
"Многие у меня спрашивали о молодых футболистах. Помню, еще когда я был в "Сити", мой второй или третий сезон, лет 6 уже прошло, у меня Микель Артета спрашивал о Владимире Шепелеве из "Динамо".
Всегда кто-то что-то спрашивает, но я не знаю, насколько далеко это все заходит. Знаешь, этот период от разговора до конкретики – очень большое расстояние. Бла-бла-бла очень много, но вот до конкретики, когда у тебя на столе уже лежит предложение – это очень большое расстояние", - сказал Зинченко.
Напомним, что в текущем сезоне 26-летний Шепелев провел 13 матчей за киевлян, в которых забил 1 гол. Портал Tranafermarkt оценивает стоимость хавбека в 2 миллиона евро.
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