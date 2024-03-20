  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко: Артета еще в Манчестер Сити спрашивал меня о Шепелеве
В тренде

Зинченко: Артета еще в Манчестер Сити спрашивал меня о Шепелеве

Наши за границей

Было это уже давно

Зинченко: Артета еще в Манчестер Сити спрашивал меня о Шепелеве

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал интересную историю о том, что тренер "Манчестер Сити" (тогда Алекса еще играл за "Сити") спрашивал о Владимире Шепелеве из "Динамо".

"Многие у меня спрашивали о молодых футболистах. Помню, еще когда я был в "Сити", мой второй или третий сезон, лет 6 уже прошло, у меня Микель Артета спрашивал о Владимире Шепелеве из "Динамо".

Всегда кто-то что-то спрашивает, но я не знаю, насколько далеко это все заходит. Знаешь, этот период от разговора до конкретики – очень большое расстояние. Бла-бла-бла очень много, но вот до конкретики, когда у тебя на столе уже лежит предложение – это очень большое расстояние", - сказал Зинченко.

Напомним, что в текущем сезоне 26-летний Шепелев провел 13 матчей за киевлян, в которых забил 1 гол. Портал Tranafermarkt оценивает стоимость хавбека в 2 миллиона евро.

По теме
yellow-arrow
Зинченко: Судаков мне очень напоминает Фодена
yellow-arrow
Сабо: Уверен, что совесть со временем Тимощука замучит
yellow-arrow
В том числе и кубок ЛЧ из Киева. Очаровательная жена Лунина устроила тур по музею Реала. ФОТО
Микель Артета Динамо (Киев) Манчестер Сити Александр Зинченко Владимир Шепелев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
20.03.2024 в 21:18
Зіна великий скаут ?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
download1 (huyersk)
20.03.2024 в 21:18
Зіна великий скаут ?
Ответить
0
0
efim423 (odessa)
20.03.2024 в 19:53
спрашивал , а кто это ? )
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости