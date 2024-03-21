Новый спортдир Ливерпуля летом может переманить Забарного
Ричард Хьюз успешно работал с кадрами в Борнмуте
uaf.ua
Не так давно стало известно что "
Как пишет Liverpool World, Хьюз известен в первую очередь тем, что может находить в кризисных и просто более слабых клубах игроков, которых через некоторое время можно с выгодой продать.
В свете этого издание предполагает, что уже летом, используя свои связи, Хьюз может переманить из "Борнмута" в "Ливерпуль" перспективных игроков, одним из которых является украинский защитник команды Илья Забарный.
Источник пишет о том, что Илья является незаменимым игроком обороны команды и пожалуй уже готов прогрессировать в топ-клубе, чем и может воспользоваться "Ливерпуль" Хьюаза.
Напомним, что 21-летний украинец в этом сезоне сыграл 33 матча за "Борнмут". Transfermarkt оценивает Илью в 28 млн евро. Его контракт с "вишенками" рассчитан до лета 2028 года.
"Ливерпуль" в текущем сезоне борется за чемпионство. За 10 туров до завершения чемпионата команда имеет равное количество очков с "Арсеналом", но уступает по дополнительным показателям. На один пункт меньше имеет "Манчестер Сити".
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