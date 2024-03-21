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Новый спортдир Ливерпуля летом может переманить Забарного

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Обновлено

Ричард Хьюз успешно работал с кадрами в Борнмуте

Новый спортдир Ливерпуля летом может переманить Забарного

uaf.ua

Новина українською

Не так давно стало известно что "Ливерпуль" переманил спортивного директора "Борнмута" Ричарда Хьюза, первоочередной задачей которого станет поиск замены Юргену Клоппу, который покинет команду по завершении сезона.

Как пишет Liverpool World, Хьюз известен в первую очередь тем, что может находить в кризисных и просто более слабых клубах игроков, которых через некоторое время можно с выгодой продать.

В свете этого издание предполагает, что уже летом, используя свои связи, Хьюз может переманить из "Борнмута" в "Ливерпуль" перспективных игроков, одним из которых является украинский защитник команды Илья Забарный.

Источник пишет о том, что Илья является незаменимым игроком обороны команды и пожалуй уже готов прогрессировать в топ-клубе, чем и может воспользоваться "Ливерпуль" Хьюаза.

Напомним, что 21-летний украинец в этом сезоне сыграл 33 матча за "Борнмут". Transfermarkt оценивает Илью в 28 млн евро. Его контракт с "вишенками" рассчитан до лета 2028 года.

"Ливерпуль" в текущем сезоне борется за чемпионство. За 10 туров до завершения чемпионата команда имеет равное количество очков с "Арсеналом", но уступает по дополнительным показателям. На один пункт меньше имеет "Манчестер Сити".

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Ливерпуль Борнмут Илья Забарный
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Источник:
liverpool world
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Romerik (YNWA)
21.03.2024 в 18:35
Що значить "переманити", і що значить "Х'юз відомий насамперед тим, що може знаходити в кризових і просто слабших клубах гравців, яких за деякий час можна з вигодою продати"? Він і перше і друге вже зробив у напрямку Динамо -> Борнмут. Далі, враховуючи статус і вік Забарного в клубі, менше ніж за 50 лямів ще й внутрішньолігово клуб його не віддасть. Тому це чергові казки преси
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Комментарии 3
Romerik (YNWA)
21.03.2024 в 18:35
Що значить "переманити", і що значить "Х'юз відомий насамперед тим, що може знаходити в кризових і просто слабших клубах гравців, яких за деякий час можна з вигодою продати"? Він і перше і друге вже зробив у напрямку Динамо -> Борнмут. Далі, враховуючи статус і вік Забарного в клубі, менше ніж за 50 лямів ще й внутрішньолігово клуб його не віддасть. Тому це чергові казки преси
Ответить
0
0
Сергей Сизоненко (Суми)
21.03.2024 в 18:00
Коли це він став "Вєталіком"?
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Лекарь (село Дарниця)
21.03.2024 в 17:50
А чого його переманювати? Він до вас пішки прийде.
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