Новый спортдир Ливерпуля летом может переманить Забарного

Не так давно стало известно что " Ливерпуль " переманил спортивного директора "Борнмута" Ричарда Хьюза, первоочередной задачей которого станет поиск замены Юргену Клоппу, который покинет команду по завершении сезона.

Как пишет Liverpool World, Хьюз известен в первую очередь тем, что может находить в кризисных и просто более слабых клубах игроков, которых через некоторое время можно с выгодой продать.

В свете этого издание предполагает, что уже летом, используя свои связи, Хьюз может переманить из "Борнмута" в "Ливерпуль" перспективных игроков, одним из которых является украинский защитник команды Илья Забарный.

Источник пишет о том, что Илья является незаменимым игроком обороны команды и пожалуй уже готов прогрессировать в топ-клубе, чем и может воспользоваться "Ливерпуль" Хьюаза.

Напомним, что 21-летний украинец в этом сезоне сыграл 33 матча за "Борнмут". Transfermarkt оценивает Илью в 28 млн евро. Его контракт с "вишенками" рассчитан до лета 2028 года.

"Ливерпуль" в текущем сезоне борется за чемпионство. За 10 туров до завершения чемпионата команда имеет равное количество очков с "Арсеналом", но уступает по дополнительным показателям. На один пункт меньше имеет "Манчестер Сити".