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Цыганков против Довбика. Челлендж Жироны - попади в ворота с нулевого угла. ВИДЕО

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Интересное соревнование для украинцев Жироны

Цыганков против Довбика. Челлендж Жироны - попади в ворота с нулевого угла. ВИДЕО

Girona

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Пока Артем Довбик и Виктор Циганков находятся в сборной Украины, "Жирона" развлекает своих болельщиков забавным видео с участием украинцев.

Суть челленджа в том, чтобы с нулевого угла закрутить мяч в ворота.

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У обоих игроков было по 6 ударов с разного расстояния. Кто победил в соревновании – смотрите сами.

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