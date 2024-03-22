Цыганков против Довбика. Челлендж Жироны - попади в ворота с нулевого угла. ВИДЕО
Интересное соревнование для украинцев Жироны
Girona
Пока Артем Довбик и Виктор Циганков находятся в
Суть челленджа в том, чтобы с нулевого угла закрутить мяч в ворота.
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У обоих игроков было по 6 ударов с разного расстояния. Кто победил в соревновании – смотрите сами.
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