Трубин - о чемпионате Португалии: Не было ни одного матча, где можно было выдохнуть
Вратарь Бенфики сравнил португальский чемпионат с украинским
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин сравнил чемпионат Португалии с УПЛ и рассказал о своих ощущениях в игре за "орлов" в Примейре.
- Что такое чемпионат Португалии? Это каждый матч на максимуме, или, возможно так, как в Украине: есть какая-то топ-группа, с ними трудно, а с остальными почти нет работы.
- Нет. Нет такого, как в Украине. Я это почувствовал сразу. Ты можешь хорошо играть, выигрывать два или три ноль, но если ты теряешь фокус, команда соперника может быстро включиться, забить один гол, и уже 2:1, 3:1, игра уже полностью меняется. Нет таких матчей, где ты можешь выдохнуть. Еще не было ни одной игры, когда так было.
- То есть ощутимо выше уровень, если сравнить с нашим?
- К сожалению, да. К сожалению, именно с точки зрения украинского чемпионата, и конечно, для меня лучше, потому что сделал такой шаг.
- "Спортинг" сейчас первый по делу?
- Я не могу так сказать. Конечно, они очень хорошо играют, очень хорошая команда. Я считаю, что мы в некоторых матчах потеряли свои очки, свои победы, и поэтому мы сейчас на втором месте. Хорошо, что в футболе всегда есть второй шанс, всегда есть следующая игра, поэтому после паузы на сборные будет самое интересное, 2 месяца. Психологические игры, давление. Но когда ты имеешь такое давление, ты растешь как игрок.
- Верите, что сделаете камбэк?
- Конечно, всегда, - сказал Трубин.
Популярное сейчас
- Тренер сборной Исландии: Я сочувствую пострадавшим украинцам. Моя дочь приняла беженцев из Украины в своем доме
- Впервые в истории чемпионат Европы может обойтись без дебютантов. Есть одно условие
- Сабаленко послала на три буквы рефери во время матча против Калининой. Видео
- Аталанта поздравила Миранчука с голом за сборную России. Малиновский отреагировал. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО