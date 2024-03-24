Трубин - о чемпионате Португалии: Не было ни одного матча, где можно было выдохнуть

Вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин сравнил чемпионат Португалии с УПЛ и рассказал о своих ощущениях в игре за "орлов" в Примейре.

- Что такое чемпионат Португалии? Это каждый матч на максимуме, или, возможно так, как в Украине: есть какая-то топ-группа, с ними трудно, а с остальными почти нет работы.

- Нет. Нет такого, как в Украине. Я это почувствовал сразу. Ты можешь хорошо играть, выигрывать два или три ноль, но если ты теряешь фокус, команда соперника может быстро включиться, забить один гол, и уже 2:1, 3:1, игра уже полностью меняется. Нет таких матчей, где ты можешь выдохнуть. Еще не было ни одной игры, когда так было.

- То есть ощутимо выше уровень, если сравнить с нашим?

- К сожалению, да. К сожалению, именно с точки зрения украинского чемпионата, и конечно, для меня лучше, потому что сделал такой шаг.

- "Спортинг" сейчас первый по делу?

- Я не могу так сказать. Конечно, они очень хорошо играют, очень хорошая команда. Я считаю, что мы в некоторых матчах потеряли свои очки, свои победы, и поэтому мы сейчас на втором месте. Хорошо, что в футболе всегда есть второй шанс, всегда есть следующая игра, поэтому после паузы на сборные будет самое интересное, 2 месяца. Психологические игры, давление. Но когда ты имеешь такое давление, ты растешь как игрок.

- Верите, что сделаете камбэк?

- Конечно, всегда, - сказал Трубин.