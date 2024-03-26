Мудрик прошел тест на знание мест рождения своих одноклубников
Какой результат?
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский футболист Михаил Мудрик прошел тест в "Челси" на знание футболистов по их месту рождения.
В прошлый раз он проходил тест на знание футболистов по их карьере, с которым он успешно справился.
Напомним, что сегодня, 26 марта 2024 года, Михаил Мудрик в составе сборной Украины сыграет против Исландии в финале квалификации на Евро-2024.
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Источник:https://www.ua-football.com/ua
Опубликовал: Андрей Мартыник
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