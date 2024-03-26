Мудрик прошел тест на знание мест рождения своих одноклубников

Украинский футболист Михаил Мудрик прошел тест в "Челси" на знание футболистов по их месту рождения.

В прошлый раз он проходил тест на знание футболистов по их карьере, с которым он успешно справился.

Напомним, что сегодня, 26 марта 2024 года, Михаил Мудрик в составе сборной Украины сыграет против Исландии в финале квалификации на Евро-2024.