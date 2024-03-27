Хацкевич: В моем понимании, Лунин сейчас дороже Куртуа

Бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич высказался о голкипере сборной Украины и "Реала" Андрее Лунине.

– Уже можно сказать, что Лунин надолго застолбил за собой первый номер в сборной?

– Лунин сыграл за сборную так, как должен играть вратарь "Реала". В "Реале" играют топ-футболисты, поэтому можно смело сказать, что Лунин – топ. При счете 0:1 с Боснией сейв Андрея был определяющим. Если бы он неудачно сыграл в этом моменте, то 0:2 было бы уже трагедией.

Лунин выручил и с Исландией при счете 1:1. Мне с трибуны уже казалось, что мяч залетает в ворота, но Андрей отлично отреагировал.

Сегодня Лунин – первый номер сборной Украины, но никто не знает, что будет через три месяца. Дай бог, чтобы все наши вратари – Лунин, Бущан, Трубин – были в отличной форме.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Лунин сможет навязать конкуренцию Куртуа после его восстановления?

– Лунин двигается в правильном направлении. Сейчас в него верит Ребров и Анчелотти, он номер 1 в "Реале", а для меня мадридский клуб – лучший в мире. Андрей уже всем доказал свою способность. Ему нужно продолжать в том же духе и быть уверенным в себе. Сколько уже писали, что Лунину нужно менять прописку, но он не сдался. Это указывает, что у него сильный характер.

– Также Лунин выиграл конкуренцию у самого дорогого вратаря мира Кепы.

– Всегда будет кто-то дороже, а кто-то дешевле. В моем понимании Лунин сейчас дороже того же Куртуа.