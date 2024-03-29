Украинский полузащитник продлил контракт с клубом из Казахстана
На украинца рассчитывают
Фото: ФК Кизилжар
"Кызылжар" продлил контракт с украинским полузащитником Юрием Бушманом, сообщает пресс-служба команды.
Срок действия трудового соглашения не разглашается, но по данным Transfermarkt, договор рассчитан до 31 декабря 2024 года.
33-летний Бушман присоединился к "Кызылжару" в феврале 2021 года. За это время он провел 85 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 17 голевых передач.
По итогам минувшего сезона "Кызылжар" занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.
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Источник:ФК Кизилжар
Опубликовал: Алина Ерофеева
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