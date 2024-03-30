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В отличие от обидчика Украины. Малиновский не попал в старт Дженоа на матч против Фрозиноне

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В отличие от обидчика Украины. Малиновский не попал в старт Дженоа на матч против Фрозиноне

Фото: ФК Дженоа

Новина українською

В рамках 30 тура чемпионата Италии "Дженоа" встретится с "Фрозиноне". Украинский полузащитник Руслан Малиновский не попал в стартовый состав генуэзцев.

Он уже в шестой раз подряд не выйдет в основной одиннадцатке. А вот автор гола в ворота Украины в недавнем матче с Исландией Альберт Гудмундссон появится с первых минут.

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Перед этим матчем “Дженоа” занимает 12 место в Серии А, “Фрозиноне” находится на 18 позиции – в зоне вылета.

Встреча стартует в 16.00.

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Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Альберт Гудмундссон Фрозиноне
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Источник:
Seria A
Опубликовал: Максим Кучер
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