Тренер Дженоа: Рад, что Малиновский сыграл значительную часть времени в матчах за сборную
Игроки из сборных возвращаются в клубы
uaf.ua
Главный тренер "
- Игроки сборных – Малиновский, Гудмундссон и Васкес возвращались в команду в течение последних нескольких дней. Их состояние нужно будет оценить, а после матча против "Ювентуса" у Витиньи была физическая проблема.
– У Васкеса была небольшая проблема в сборной?
– Мы разговаривали с Хоаном. Это была небольшая проблема, которая не принесла вреда, поэтому я верю, что он будет тренироваться сегодня. С точки зрения желания и решительности, это игрок, который, если вы попросите его пожертвовать (собой – прим.), он это сделает, и он действительно отдает все. У него была долгая дорога. Надо оценить многие аспекты, как и в случае с Гудмундссоном и Малиновским.
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– Приятно видеть, как Ретеги и Гудмундссон забивают голы за сборную?
– Это очень приятно. Я рад, что Малиновский сыграл значительную часть времени в матчах, Гудмундссон сыграл два важных матча. Приятно видеть, как Ретеги забивает два гола за сборную, что не мало.
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