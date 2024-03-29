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Тренер Дженоа: Рад, что Малиновский сыграл значительную часть времени в матчах за сборную

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Игроки из сборных возвращаются в клубы

Тренер Дженоа: Рад, что Малиновский сыграл значительную часть времени в матчах за сборную

uaf.ua

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Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино перед матчем 30-го тура Серии А против "Фрозиноне", который состоится в субботу, 30 марта, рассказал о кадровой ситуации в команде.

- Игроки сборных – Малиновский, Гудмундссон и Васкес возвращались в команду в течение последних нескольких дней. Их состояние нужно будет оценить, а после матча против "Ювентуса" у Витиньи была физическая проблема.

– У Васкеса была небольшая проблема в сборной?

– Мы разговаривали с Хоаном. Это была небольшая проблема, которая не принесла вреда, поэтому я верю, что он будет тренироваться сегодня. С точки зрения желания и решительности, это игрок, который, если вы попросите его пожертвовать (собой – прим.), он это сделает, и он действительно отдает все. У него была долгая дорога. Надо оценить многие аспекты, как и в случае с Гудмундссоном и Малиновским.

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– Приятно видеть, как Ретеги и Гудмундссон забивают голы за сборную?

– Это очень приятно. Я рад, что Малиновский сыграл значительную часть времени в матчах, Гудмундссон сыграл два важных матча. Приятно видеть, как Ретеги забивает два гола за сборную, что не мало.

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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Михаил Черныш
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