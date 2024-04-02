Наставник Эвертона высказался о состоянии здоровья Миколенко
Украинец пропустил предыдущий матч из-за болезни
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч выразил надежду, что защитник Виталий Миколенко сумеет восстановиться к предстоящему матчу с "Ньюкасл Юнайтед".
Напомним, что украинец пропустил субботний поединок 30-го тура АПЛ против "Борнмута" (1:2) из-за болезни.
"Миколенко был болен, это не травма. Скорее всего, он справил с этим за выходные", - приводит слова Дайча Liverpool World.
Матч 31-го тура АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" - "Эвертон" состоится сегодня, 2 апреля и начнется в 21:30.
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Источник:Liverpool World
Опубликовал: Алина Ерофеева
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