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Наставник Эвертона высказался о состоянии здоровья Миколенко

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Украинец пропустил предыдущий матч из-за болезни

Наставник Эвертона высказался о состоянии здоровья Миколенко

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч выразил надежду, что защитник Виталий Миколенко сумеет восстановиться к предстоящему матчу с "Ньюкасл Юнайтед".

Напомним, что украинец пропустил субботний поединок 30-го тура АПЛ против "Борнмута" (1:2) из-за болезни.

"Миколенко был болен, это не травма. Скорее всего, он справил с этим за выходные", - приводит слова Дайча Liverpool World.

Матч 31-го тура АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" - "Эвертон" состоится сегодня, 2 апреля и начнется в 21:30.

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Эвертон (Ливерпуль) Ньюкасл Шон Дайч Виталий Миколенко
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Источник:
Liverpool World
Опубликовал: Алина Ерофеева
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