Наставник Эвертона высказался о состоянии здоровья Миколенко

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч выразил надежду, что защитник Виталий Миколенко сумеет восстановиться к предстоящему матчу с "Ньюкасл Юнайтед".

Напомним, что украинец пропустил субботний поединок 30-го тура АПЛ против "Борнмута" (1:2) из-за болезни.

"Миколенко был болен, это не травма. Скорее всего, он справил с этим за выходные", - приводит слова Дайча Liverpool World.

Матч 31-го тура АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" - "Эвертон" состоится сегодня, 2 апреля и начнется в 21:30.