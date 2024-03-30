Известно, почему Миколенко не сыграет в матче АПЛ с Борнмутом
Украинец пропустит матч 30-го тура АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко не попал в заявку на матч против "Борнмута".
Клуб на своей странице в Twitter опубликовала пост, в котором объяснил отсутствие игрока. Виталий пропустит поединок Премьер-Лиги из-за болезни.
Ранее сообщалось, что у Миколенко была температура еще в расположении сборной.
Напомним, что матч "Борнмут" - "Эвертон" состоится 30 марта. Начало - в 17:00 по киевскому времени.
Vitalii Mykolenko misses today's game through illness. ???? #BOUEVE pic.twitter.com/h6VJe7nBTx— Everton (@Everton) March 30, 2024
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Источник:Everton
Опубликовал: Екатерина Власова
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