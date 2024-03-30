Борнмут – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В последнем матче накануне международного перерыва Илья Забарный забил свой первый гол в АПЛ. Замечательное настроение после этого ему удалось перенести и в сборную Украины. Теперь у нашего соотечественника есть шанс забить во втором матче подряд, а почему бы и нет?

Получится ли у Забарного это сделать? Узнаем уже совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

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Английская Премьер-лига. 30 тур.

30 марта. 17:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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