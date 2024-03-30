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Борнмут – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Второй гол подряд от Забарного?
Getty Images / Global Images Ukraine
В последнем матче накануне международного перерыва Илья Забарный забил свой первый гол в АПЛ. Замечательное настроение после этого ему удалось перенести и в сборную Украины. Теперь у нашего соотечественника есть шанс забить во втором матче подряд, а почему бы и нет?
Получится ли у Забарного это сделать? Узнаем уже совсем скоро!
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.
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Английская Премьер-лига. 30 тур.
30 марта. 17:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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