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Борнмут – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Второй гол подряд от Забарного?

Борнмут – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В последнем матче накануне международного перерыва Илья Забарный забил свой первый гол в АПЛ. Замечательное настроение после этого ему удалось перенести и в сборную Украины. Теперь у нашего соотечественника есть шанс забить во втором матче подряд, а почему бы и нет?

Получится ли у Забарного это сделать? Узнаем уже совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

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Английская Премьер-лига. 30 тур.

30 марта. 17:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Борнмут" — "Эвертон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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