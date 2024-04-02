Цитаишвили должен вернуться в Динамо, но есть важный нюанс
Игрок может снова воспользоваться правилом ФИФА
Фото: facebook.com/fcdynamoua
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык высказался относительно будущего вингера "Динамо" Киев Георгия Цитаишвили, который сейчас выступает за "Динамо" Батуми на правах аренды.
"Цитаишвили принадлежит "Динамо" и вынужден будет вернуться, чтобы согласовывать конкретные обязательства с киевским клубом, ведь контракт у него еще действующий. Он в любом случае вернется, но если будет продлено правило ФИФА, что иностранцы имеют возможность приостанавливать свои контракты, то Цитаишвили вряд ли вернется в Киев.
Цитаишвили, который вышел со сборной Грузии на Евро-2024, после чемпионата Европы вернется в "Динамо", а дальше уже будет решаться", - сказал Цыганык в эфире своей авторской программы.
В составе "Динамо" Батуми Цитаишвили отыграл 25 матчей, забил 5 голов и отдал 6 ассистов. Арендное соглашение с грузинским клубом действует до 30 июня 2024 года, а контракт с киевлянами заканчивается летом 2025 года.
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