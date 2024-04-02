В Бундеслиге появился еще один претендент на трансфер Довбика
Фантастический дебютный сезон украинца в Ла Лиге вызывает интерес не только испанских команд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает турецкий журналист Экрем Конур, Артема Довбика включил в шорт-лист пополнений один из флагманов немецкого футбола. Речь идет о "РБ Лейпциг". Быки внимательно следят за ситуацией вокруг экс-форварда "Днепра-1". Вариант с черкащанином рассматривается не только как опция усиления. Есть вероятность, что "Ред Булл" продаст одного из игроков атаки.
Напомним, что ранее в прессе уже появлялась информация об интересе к нападающему со стороны "Атлетико", "Барселоны", "Челси", "Интера", "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Манчестер Сити". После 30-го тура в активе футболиста 16 голов и 5 ассистов.
???? #Girona ????????????????— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 2, 2024
RB Leipzig, AC Milan, Arsenal, West Ham United ve Newcastle United are monitoring the situation of Artem Dovbyk.
▫️Clubs from La Liga, Serie A and Bundesliga have been linked with the 26-year-old Ukrainian striker. https://t.co/xZxN4sNqWU pic.twitter.com/PKJiHevET1
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