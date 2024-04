В Бундеслиге появился еще один претендент на трансфер Довбика

Как сообщает турецкий журналист Экрем Конур, Артема Довбика включил в шорт-лист пополнений один из флагманов немецкого футбола. Речь идет о "РБ Лейпциг". Быки внимательно следят за ситуацией вокруг экс-форварда "Днепра-1". Вариант с черкащанином рассматривается не только как опция усиления. Есть вероятность, что "Ред Булл" продаст одного из игроков атаки.

Напомним, что ранее в прессе уже появлялась информация об интересе к нападающему со стороны "Атлетико", "Барселоны", "Челси", "Интера", "Манчестер Юнайтед", "Арсенала" и "Манчестер Сити". После 30-го тура в активе футболиста 16 голов и 5 ассистов.

