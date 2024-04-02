Крис Саттон: В матче с Бернли Мудрик нырнул. Арбитры были пьяны или пошли пить чай?
И снова обсуждаем игру украинца в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "
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Напомним, что Мудрик вышел в стартовом составе своей команды и отыграл полный матч. На 44-й минуте Михаил заработал пенальти, который реализовал Коул Палмер.
"Мудрик симулировал. Невероятно, как арбитры ВАР этого не заметили. Они там пошли пить чай, или были в состоянии алкогольного опьянения? Как это можно было пропустить?
Мудрик нырнул. Это совершенно глупо", – высказался Саттон.
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Источник:The Chelsea Chronicle
Опубликовал: Михаил Черныш
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02.04.2024 в 23:53
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