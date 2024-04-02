Крис Саттон: В матче с Бернли Мудрик нырнул. Арбитры были пьяны или пошли пить чай?

Экс-игрок " Челси " Крис Саттон осудил украинского вингера лондонцев Михаила Мудрика за симуляцию в матче 30-го тура АПЛ с "Бернли" (2:2).

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Напомним, что Мудрик вышел в стартовом составе своей команды и отыграл полный матч. На 44-й минуте Михаил заработал пенальти, который реализовал Коул Палмер.