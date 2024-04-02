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Крис Саттон: В матче с Бернли Мудрик нырнул. Арбитры были пьяны или пошли пить чай?

Наши за границей
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И снова обсуждаем игру украинца в АПЛ

Крис Саттон: В матче с Бернли Мудрик нырнул. Арбитры были пьяны или пошли пить чай?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Челси" Крис Саттон осудил украинского вингера лондонцев Михаила Мудрика за симуляцию в матче 30-го тура АПЛ с "Бернли" (2:2).

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Напомним, что Мудрик вышел в стартовом составе своей команды и отыграл полный матч. На 44-й минуте Михаил заработал пенальти, который реализовал Коул Палмер.

"Мудрик симулировал. Невероятно, как арбитры ВАР этого не заметили. Они там пошли пить чай, или были в состоянии алкогольного опьянения? Как это можно было пропустить?

Мудрик нырнул. Это совершенно глупо", – высказался Саттон.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Chelsea Chronicle
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.04.2024 в 23:53
Пірнання для Мудрика це його звична практика, яку він набув в Шахтарі, де судді сервільно обслуговували інтереси Шахтаря, бо боялись гніву і помсти від ахметівців.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.04.2024 в 23:53
Пірнання для Мудрика це його звична практика, яку він набув в Шахтарі, де судді сервільно обслуговували інтереси Шахтаря, бо боялись гніву і помсти від ахметівців.
Ответить
0
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