WhoScored и SofaScore оценили выступления Миколенко и Забарного в матчах АПЛ
Статистические порталы оценили игру украинцев
Getty Images / Global Images Ukraine
2 апреля почти одновременно стартовали два матча 31-го тура Премьер-Лиги: "Ньюкасл" - "Эвертон" и "Борнмут" против "Кристал Пэлас".
В стартовом составе этих поединков вышли двое украинцев: Виталий Миколенко ("ириски") и Илья Забарный ("Борнмут").
После завершения игры статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру украинских футболистов. Виталий получил 7.3 и 6.9 Илья - 7.1 и 7.2 соответственно.
За все игровое время Миколенко сделал 66 касаний к мячу, отдал 34/43 (79%) точных передач и выиграл три воздушных единоборства.
Забарный за 96 минут игрового времени отдал 87% точных передач, имел успех в трех удачных обводках из пяти, выиграл 2 воздушных единоборства и в целом сделал 77 касаний к мячу.
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