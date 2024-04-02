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WhoScored и SofaScore оценили выступления Миколенко и Забарного в матчах АПЛ

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Статистические порталы оценили игру украинцев

WhoScored и SofaScore оценили выступления Миколенко и Забарного в матчах АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

2 апреля почти одновременно стартовали два матча 31-го тура Премьер-Лиги: "Ньюкасл" - "Эвертон" и "Борнмут" против "Кристал Пэлас".

В стартовом составе этих поединков вышли двое украинцев: Виталий Миколенко ("ириски") и Илья Забарный ("Борнмут").

После завершения игры статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру украинских футболистов. Виталий получил 7.3 и 6.9 Илья - 7.1 и 7.2 соответственно.

За все игровое время Миколенко сделал 66 касаний к мячу, отдал 34/43 (79%) точных передач и выиграл три воздушных единоборства.

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Забарный за 96 минут игрового времени отдал 87% точных передач, имел успех в трех удачных обводках из пяти, выиграл 2 воздушных единоборства и в целом сделал 77 касаний к мячу.

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WhoScored и SofaScore оценили выступления Миколенко и Забарного в матчах АПЛ - изображение 1
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Екатерина Власова
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