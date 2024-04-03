Сейв дня. ВИДЕО, как Миколенко вынес головой мяч из пустых ворот

2 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ, в котором "Эвертон" сыграл вничью с "Ньюкаслом" (1:1).

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко, пропустивший предыдущий поединок из-за болезни, вернулся на поле и отыграл всю игру. На 67-й минуте Виталий совершил мощный сейв с линии ворот и тем самым спас свою команду от пропущенного мяча.

После прострела на край вратарской площадки, шведский форвард "сорок" Александер Исак имел возможность оформить дубль, но Миколенко помешал ему это сделать и выбил мяч головой из пустых ворот.

Ранее стало известно, какие оценки получил Миколенко за матч против "Ньюкасла".