Сейв дня. ВИДЕО, как Миколенко вынес головой мяч из пустых ворот
Украинец спас "Эвертон" от пропущенного гола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
2 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ, в котором "Эвертон" сыграл вничью с "Ньюкаслом" (1:1).
Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко, пропустивший предыдущий поединок из-за болезни, вернулся на поле и отыграл всю игру. На 67-й минуте Виталий совершил мощный сейв с линии ворот и тем самым спас свою команду от пропущенного мяча.
После прострела на край вратарской площадки, шведский форвард "сорок" Александер Исак имел возможность оформить дубль, но Миколенко помешал ему это сделать и выбил мяч головой из пустых ворот.
Ранее стало известно, какие оценки получил Миколенко за матч против "Ньюкасла".
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