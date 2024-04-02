АПЛ. Миколенко не проигрывает, Забарный побеждает, а Фулхэм разбит на Сити Граунд

Завершились почти все матчи сегодняшнего вечера. Центральным поединком для большей части нейтральных любителей английского футбола, наверное, было противостояние между "Тоттенхэмом" и "Вест Хэмом", но для нас, украинцев, куда интереснее узнать, как там справились команды с нашими соотечественниками в составе. Поэтому подробнее о матчах "Эвертона" и "Борнмута", не забудем зацепить и другие матчи сегодняшнего вечера, все будет здесь.

АПЛ, 31-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Ньюкасл" — "Эвертон" 1:1

Голы: Исак (15) — Калверт-Льюин (88, с пенальти)

*На 58-й минуте гол Дана Берна был отменен из-за офсайда

"Ньюкасл": Дубравка — Крафт, Берн, Холл (Дамметт, 79) — Лонгстафф, Гимараес, Андерсон (Уиллок, 71) — Мерфи, Исак, Барнс

"Эвертон": Пикфорд — Годфри (Коулман, 90), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Янг, Онана (Гарнер, 61), Гейе (Шермити, 82), Макнил — Дукуре (Гомеш, 61) — Бету (Калверт-Льюин, 61)

Предупреждения: Тарковски (81), Шермити (90+8), Макнил (90+9)

Не побеждая в рамках АПЛ уже 12 матчей подряд и имея в графе "победы" в 2024-м году бублик, "Эвертон" Шона Дайча выходил на поле "Сент-Джеймс Парк" скорее с надеждой на ничью, а не на какую-то героическую победу. "Ириски" откровенно сдали, но не настолько, чтобы выглядеть полностью безнадежно. Надежды есть, только они скорее на какие-то ничьи, не более того.

"Ньюкасл" продолжает быть полностью переломанным из-за травм, но моральный дух этой команды после камбэка против "Вест Хэма" в прошлом туре на высоте, это видно и это очевидно имело свое влияние на ход этого матча. Виталий Миколенко вернулся в стартовый состав после болезни, которая не позволила ему сыграть на выходных, но уберечь свою команду от пропущенного гола украинец не смог.

Уже на 15-й минуте Александер Исак получил классный заброс от Харви Барнса и с легкостью убрал Брентуайета со своего пути, пробив в дальний нижний угол ворот Пикфорда. Миколенко банально не успел накрыть нападающего. Центральная зона провалилась, украинец на подстраховку уже не успел. Наверное, он не ожидал, что Джарред позволит так легко себя обыграть.

Конечно, несколько интересных атак от "ирисок" мы увидели, даже несколько хороших ударов, в частности от Абдулайе Дукура и Джеймса Тарковски. Впрочем первому не хватило точности, а второму - везения, ведь его удар накрыл Дубравка.

Во втором тайме Миколенко успел отличиться двумя классными действиями: сначала он отдал почти голевую передачу. Она бы конвертировалась в результативную, если бы Макнил пробил немного прицельнее, но нет, только стойка ворот, которая спасла хозяев поля. А потом Виталий выносил мяч уже с линии ворот после удара от Исака, который, наверное, уже видел круглого в сетке ворот.

Несмотря на то, что ребята Дайча не отсиживались в обороне все время, а иногда отвечали на атаки соперника, в атаке интереснее были именно "сороки". Они даже забили второй гол, который в итоге справедливо отменили из-за офсайда.

Уже на последних минутах Эшли Янг заработал пенальти. Точнее, это нелепость Пола Дамметта, который почти никогда и не играет в этом сезоне, вызвала этот одиннадцатиметровый. Нагло Пол повалил Янга и после просмотра ВАР арбитр указал на отметку. А реализовал это пенальти никто иной, как Доминик Калверт-Льюин, который не забивал до этого в 23 матчах. Невероятное облегчение для нападающего и для всей команды Дайча, которая избежала поражения.

Виталий Миколенко провел ровный матч, он точно может занести себе его в актив. "Ириски" спасли себе 1 балл, который потенциально помогает им в борьбе за выживание, а она все еще есть, они точно не могут считать себя в безопасности, до зоны вылета 4 балла. Что касается команды Эдди Хау, то они остаются на 8-й строчке, эта ничья особо никак не повлияла на их положение в турнирной таблице.

АПЛ, 31-й тур

Стадион: "Виталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Грэм Скотт (Англия)

"Борнмут" — "Кристал Пэлас" 1:0

Гол: Клюйверт (78)

*На 45+1 минуте гол Эберечи Эзе был отменен из-за офсайда

"Борнмут": Нето — Смит (Ааронс, 90), Забарный, Келли, Уаттара (Керкез, 63) — Биллинг (Клюйверт, 64), Кук — Тавернье, Скотт (Семеньо, 46), Кристи — Соланке (Унал, 90)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Муньос, Уорд, Андерсен, Митчелл — Хьюз (Озо, 70), Лерма, Уортон (Эдуар, 86) — Эзе, Матета, Айю (Шлупп, 70)

Предупреждения: Тавернье (63), Семеньо (68), Келли (90+3) — Андерсен (35), Хьюз (59)

Илья Забарный появился в стартовом составе "Борнмута" на этот матч, который выдался не таким уж и простым, как можно было ожидать. Команда Оливера Гласнера не впечатляет и сейчас скорее лишь думает о том, как дотянуть этот сезон до конца и уже что-то интереснее придумывать летом, чтобы лучше подготовиться к новой кампании.

Что касается "вишен", то они являются крепкими середняками, которые даже смогли обойти "Челси" после сегодняшней победы. Надо отметить, что сама победа была непростой. Открыли счет именно "орлы" в конце первого тайма, Эебречи Эзе шокировал местные трибуны, которые с облегчением выдохнули, когда гол был отменен из-за офсайда.

Андони Ираола явно хотел большего, уже после перерыва он выпустил на поле Антуана Семеньо и это дало свой результат. Долгое время хозяева поля давили на ворота соперника, но единственный гол удалось забить ближе к концу, когда Джастин Клюйверт точно пробил с передачи от Семеньо.

Что касается Ильи Забарного, то мы увидели типично качественный матч украинца, который помог своей команде относительно легко сдержать "орлов" и почти ничего не создать у ворот соперника. Непростая, но заслуженная победа хозяев поля. Забарный опережает Мудрика в турнирной таблице АПЛ на данный момент.

АПЛ, 31-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Фулхэм" 3:1

Голы: Хадсон-Одои (9), Вуд (19), Гиббз-Уайт (45+3) — Адарабиойо (49)

"Ноттингем Форест": Селс — Уильямс, Омобамиделе, Мурильо, Айна (Тоффоло, 84) — Йейтс, Данилу — Эланга (Домингес, 84), Гиббз-Уайт (Рейна, 77), Хадсон-Одои (Ориги, 70) — Вуд

"Фулхэм": Лено — Тете, Адарабиойо, Бесси, Робинсон — Палинья (Рид, 71), Лукич (Кейрни, 33) — Уилсон (Виллиан, 33), Перейра (Де Кордова-Рид, 72), Ивоби (Траоре, 33) — Муниз

Предупреждения: нет.

Матч, от которого был в полном шоке наставник "дачников" Марку Силва. "Фулхэм" приехал в гости к "Ноттингему", который ведет борьбу за выживание вместе с "Лутоном" и очень нуждается в очках.

Голод игроков домашней команды почувствовался сразу. То, как они ухватились за своего соперника, не могло не впечатлять. Сразу два мяча за первые 20 минут "лесники" отправили в ворота Бернда Лено.

То, как сыпался "Фулхэм" могло вызвать лишь слезы у болельщиков клуба. Марку Силва уже на 33-й минуте пошел на тройную замену в попытках что-то изменить, но не получилось. До конца тайма гости пропустили и третий гол, а во втором тайме отыгрались лишь благодаря точному удару от Тосина Адарабиойо.

Нуну Эшпириту Санту и его команда спокойно засушили второй тайм и одержали победу, которая является чрезвычайно важной в контексте их борьбы за выживание. Они отрываются от "Лутона" на 3 очка и хотя бы на некоторое время могут выдохнуть с облегчением. А для "дачников" это не катастрофа, но очередной звоночек, они ужасно провели уже второй матч подряд.

АПЛ, 31-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Бернли" — "Вулверхэмптон" 1:1

Голы: Ларсен (37) — Аит-Нури (45+3)

"Бернли": Мурич — Витиньо, О'Ши, Эстев, Тейлор — Ларсен (Родригез, 73), Каллен, Берге, Одобер — Фофана, Фостер (Бенсон, 86)

"Вулверхэмптон": Са — Доэрти, Килман, Тоти — Семеду, Гомеш, Буэну (Буэно, 68), Аит-Нури — Сарабия (Траоре, 83), Лемина — Чивоме (Кунья, 76)

Предупреждения: Семеду (54), Гомеш (90+3)

Если "бордовые" действительно хотят бороться за выживание и иметь какие-то шансы на это, то подобные матчи нужно забирать, выгрызать и делать все возможное, чтобы оформлять в них 3 очка. Сегодня это в очередной раз не удалось.

Нет, мы не хотим как-то принизить заслуги "Вулверхэмптона", но сейчас "волки" переживают очень непростой период с травмами и точно не в оптимальной форме подходили к этой встрече. В итоге ребятам Компани удалось открыть счет, но еще до конца первого тайма Райан Аит-Нури его сравнял.

Во втором тайме не нашлось героя, который мог бы спасти хозяев поля. Очередная ничья и очередной упущенный шанс для "Бернли" зацепиться за очки и наконец начать полноценную борьбу за выживание с "Лутоном" и "Ноттинґемом".