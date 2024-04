Пресс-служба Борнмута в Твиттере рассыпалась в комплиментах Забарному

2 апреля "Борнмут" дома минимально одолел "Кристал Пэлас" (1:0) и вышел на 11-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, обойдя, кстати, "Челси" Михаила Мудрика.

Украинский защитник Илья Забарный традиционно провел на поле все 90+ минут и был признан лучшим игроком встречи.

"Вишенки" в Твиттере не обошли достижения Забарного, опубликовали фото украинца и написали:

В текущем сезоне Илья провел 35 матчей за "Борнмут" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Seriously, how good is this guy ???? pic.twitter.com/PZk9Iczg78