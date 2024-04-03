Пресс-служба Борнмута в Твиттере рассыпалась в комплиментах Забарному
Илья on fire
Getty Images / Global Images Ukraine
2 апреля "Борнмут" дома минимально одолел "Кристал Пэлас" (1:0) и вышел на 11-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, обойдя, кстати, "Челси" Михаила Мудрика.
Украинский защитник Илья Забарный традиционно провел на поле все 90+ минут и был признан лучшим игроком встречи.
"Вишенки" в Твиттере не обошли достижения Забарного, опубликовали фото украинца и написали:
"Серьезно, насколько же хорош этот парень"
В текущем сезоне Илья провел 35 матчей за "Борнмут" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
Seriously, how good is this guy ???? pic.twitter.com/PZk9Iczg78— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 3, 2024
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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