  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Пресс-служба Борнмута в Твиттере рассыпалась в комплиментах Забарному
В тренде

Пресс-служба Борнмута в Твиттере рассыпалась в комплиментах Забарному

Наши за границей

Илья on fire

Пресс-служба Борнмута в Твиттере рассыпалась в комплиментах Забарному

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

2 апреля "Борнмут" дома минимально одолел "Кристал Пэлас" (1:0) и вышел на 11-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, обойдя, кстати, "Челси" Михаила Мудрика.

Украинский защитник Илья Забарный традиционно провел на поле все 90+ минут и был признан лучшим игроком встречи.

"Вишенки" в Твиттере не обошли достижения Забарного, опубликовали фото украинца и написали:

"Серьезно, насколько же хорош этот парень"

В текущем сезоне Илья провел 35 матчей за "Борнмут" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Читайте такжеСэйв Миколенко, вылет Трубина, детали травмы Малиновского. Главные новости за 2 апреля
По теме
yellow-arrow
Ярмолюк и Зинченко выйдут в старте своих команд на матчи 31-го тура АПЛ
yellow-arrow
Тренер Валенсии: Яремчук набрал хорошую форму, его потеря существенна для нас
yellow-arrow
Спортдиректор Заглембе: Удар одного фаната Хацкевич заблокировал, но второй сзади исподтишка ударил рукой
Кристал Пэлас (Лондон) Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости