Статистические порталы оценили выступления Зинченко и Ярмолюка в матчах АПЛ

Сегодня, 3 апреля, состоялись матчи 31-го тура Премьер-Лиги: "Брентфорд" и "Брайтон" и "Арсенал" против "Лутон Таун".

В составе этих команд играют два наших соотечественника: Александр Зинченко ("канониры") и Егор Ярмолюк ("Брентфорд").

После завершения поединка статистические порталы Sofascore и Whoscored оценили игру украинцев. Зинченко получил 7.4 и 7.5, а Ярмолюк - 6.6 и 6.5 соответственно.

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Егор вышел в стартовом составе команды и отыграл 64 минуты. За это время он отдал 77% точных передач, сделал 35 касаний мяча, выиграл 1 воздушное единоборство и преуспел в трех удачных обводках.

Александр отыграл 74 минуты. Он отдал 55/66 (83%) точных передач, сделал 83 касаний к мячу, также выиграл одно воздушное единоборство и обвел соперника три раза.