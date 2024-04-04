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Травмированный Яремчук ожидаемо не попал в заявку Валенсии на матч Ла Лиги против Гранады

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Украинец лечится

Травмированный Яремчук ожидаемо не попал в заявку Валенсии на матч Ла Лиги против Гранады

instagram.com/valenciacf

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 апреля, в Испании пройдет перенесенный матч 26-го тура Ла Лиги, в котором "Гранада" примет ""Валенсию". Поединок начнется в 21:00.

Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук не попал в заявку на матч – он восстанавливается после травмы, которую получил в прошлом поединке.

Напомним, что Роман ориентировочно пропустит 2-3 недели.

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Также отметим, что в этом сезоне Яремчук сыграл за "Валенсию" 25 поединков во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

"Летучие мыши" сейчас в Ла Лиге идут на 8-й позиции с 41 набранным пунктом.

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Роман Яремчук Валенсия
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