Травмированный Яремчук ожидаемо не попал в заявку Валенсии на матч Ла Лиги против Гранады

Сегодня, 4 апреля, в Испании пройдет перенесенный матч 26-го тура Ла Лиги, в котором "Гранада" примет "" Валенсию ". Поединок начнется в 21:00.

Украинский форвард "летучих мышей" Роман Яремчук не попал в заявку на матч – он восстанавливается после травмы, которую получил в прошлом поединке.

Напомним, что Роман ориентировочно пропустит 2-3 недели.

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Также отметим, что в этом сезоне Яремчук сыграл за "Валенсию" 25 поединков во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

"Летучие мыши" сейчас в Ла Лиге идут на 8-й позиции с 41 набранным пунктом.