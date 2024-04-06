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"I wanna feel the heat with Zabarnyi": болельщики Борнмута спели об Илье

Наши за границей

Хотя украинца признали худшим игроком матча, фаны команды подбодрили футболиста

"I wanna feel the heat with Zabarnyi": болельщики Борнмута спели об Илье

Getty Images / Global Images Ukraine

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В очередном туре АПЛ "вишни" посетили "Лутон". Хотя гости открыли счет после перерыва, соперник ответил двумя точными ударами еще до конца основного времени. Забарный получил отметки 5,6 от WhoScored и 6,1 от Sofascore, а еще мог лучше сыграть в эпизоде, когда оппонент забил второй гол.

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Впрочем, поклонники "Борнмута" с удовольствием поддержали защитника, исполнив кричалку, которую придумали несколько месяцев назад.

“Ohh I wanna dance with Zabarnyi

Я wanna feel the heat with Zabarnyi

Yeah I wanna dance with Zabarnyi

With Zabarnyi who loves me”

Это своеобразный футбольный кавер на хит Уитни Хьюстон "I Wanna Dance with Somebody".

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Борнмут Илья Забарный
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Опубликовал: Александр Симченко
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