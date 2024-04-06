"I wanna feel the heat with Zabarnyi": болельщики Борнмута спели об Илье
Хотя украинца признали худшим игроком матча, фаны команды подбодрили футболиста
Getty Images / Global Images Ukraine
В очередном туре АПЛ "вишни" посетили "Лутон". Хотя гости открыли счет после перерыва, соперник ответил двумя точными ударами еще до конца основного времени. Забарный получил отметки 5,6 от WhoScored и 6,1 от Sofascore, а еще мог лучше сыграть в эпизоде, когда оппонент забил второй гол.
Впрочем, поклонники "Борнмута" с удовольствием поддержали защитника, исполнив кричалку, которую придумали несколько месяцев назад.
Illia Zabarnyi will go down as a club legend, Unreal player and professional ???? pic.twitter.com/P0DnPLa0Jh— ???????? ???? (@botnbp) April 6, 2024
“Ohh I wanna dance with Zabarnyi
Я wanna feel the heat with Zabarnyi
Yeah I wanna dance with Zabarnyi
With Zabarnyi who loves me”
Это своеобразный футбольный кавер на хит Уитни Хьюстон "I Wanna Dance with Somebody".
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