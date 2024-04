"I wanna feel the heat with Zabarnyi": болельщики Борнмута спели об Илье

В очередном туре АПЛ "вишни" посетили "Лутон". Хотя гости открыли счет после перерыва, соперник ответил двумя точными ударами еще до конца основного времени. Забарный получил отметки 5,6 от WhoScored и 6,1 от Sofascore, а еще мог лучше сыграть в эпизоде, когда оппонент забил второй гол.

Впрочем, поклонники "Борнмута" с удовольствием поддержали защитника, исполнив кричалку, которую придумали несколько месяцев назад.

Illia Zabarnyi will go down as a club legend, Unreal player and professional ???? pic.twitter.com/P0DnPLa0Jh