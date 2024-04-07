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Трубин – один из худших игроков матча Спортинг – Бенфика по оценкам статистических порталов

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Пропустил два гола, его команда проиграла

Трубин – один из худших игроков матча Спортинг – Бенфика по оценкам статистических порталов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поздно вечером 6 апреля начали свой поединок 28-го тура Примейры лиссабонские "Спортинг" и "Бенфика".

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Уже на 1-й минуте "львы" открыли счет, под занавес первого тайма Ба с передачи вездесущего Ди Марии цифры на табло сравнял. Однако в компенсированное время Катамо вывел "Спортинг" вперед.

Анатолий Трубин вышел в старте и отыграл весь матч. Совершил один сэйв, 36 касаний к мячу, оформил 27 точных передач из 30 в целом (90%). SofaScore поставил украинцу 6.3, а WhoScored 5.9. Наравне с Кабралом и Нересом Трубин – один из худших игроков матча, если не считать удаленного Аурснеса. Он даже до 5-ки не дотянул.

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Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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