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Трубин пропустил мяч в лиссабонском дерби уже на 1-й минуте. ВИДЕО

Португалия

Неприятно

Трубин пропустил мяч в лиссабонском дерби уже на 1-й минуте. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Португалии прямо сейчас происходит лиссабонское дерби между "Спортингом" и "Бенфикой". Команды борются за чемпионство, поэтому это противостояние является очень важным для обеих со всех сторон.

Украинский голкипер Анатолий Трубин играет за "Бенфику" в стартовом составе. К сожалению, матч начался для нашего соотечественника не очень удачно. Уже через считанные секунды после стартового свистка хозяева сумели вколотить мяч в сетку Трубина.

Защитники "Бенфики" не уследили за вбегающим Жени Катамо, поэтому тот беспрепятственно мощным ударом вколотил по воротам - 1:0 уже на 1-й минуте.

Следите за центральным поединком 28-го тура чемпионата Португалии на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".

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Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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