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Трубин пропустил мяч в лиссабонском дерби уже на 1-й минуте. ВИДЕО
Неприятно
Getty Images / Global Images Ukraine
В Португалии прямо сейчас происходит лиссабонское дерби между "Спортингом" и "Бенфикой". Команды борются за чемпионство, поэтому это противостояние является очень важным для обеих со всех сторон.
Украинский голкипер Анатолий Трубин играет за "Бенфику" в стартовом составе. К сожалению, матч начался для нашего соотечественника не очень удачно. Уже через считанные секунды после стартового свистка хозяева сумели вколотить мяч в сетку Трубина.
Защитники "Бенфики" не уследили за вбегающим Жени Катамо, поэтому тот беспрепятственно мощным ударом вколотил по воротам - 1:0 уже на 1-й минуте.
Sporting sem tempo a perder ⌚️— sport tv (@sporttvportugal) April 6, 2024
Catamo faz o primeiro dos leões ????#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #SportingCP #SLBenfica #Betano pic.twitter.com/HCe0CzNmLo
Следите за центральным поединком 28-го тура чемпионата Португалии на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн".
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