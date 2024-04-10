Неудачная игра Лунина в матче с Сити не повлияла на решение руководства Реала продлить с ним контракт
Флорентино Перес продолжает верить в украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вторник, 9 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" расписал результативную ничью с "Манчестер Сити" (3:3).
Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин вышел в стартовом составе своей команды и провел не лучший матч, пропустив все голы из-за пределов штрафной.
Тем не менее, как сообщает Defensa Central, игра украинца в этом матче никак не повлияла на его будущее в команде. Президент "Реала" Флорентино Перес и дальше убежден в надежности Лунина и готов предложить ему новый конгтракт.
Напомним, что в этом сезоне Лунин провел 25 матчей, в которых пропустил 22 гола и в 11 поединках отстоял на ноль.
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