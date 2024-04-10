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Неудачная игра Лунина в матче с Сити не повлияла на решение руководства Реала продлить с ним контракт

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Флорентино Перес продолжает верить в украинца

Неудачная игра Лунина в матче с Сити не повлияла на решение руководства Реала продлить с ним контракт

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник, 9 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" расписал результативную ничью с "Манчестер Сити" (3:3).

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Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин вышел в стартовом составе своей команды и провел не лучший матч, пропустив все голы из-за пределов штрафной.

Тем не менее, как сообщает Defensa Central, игра украинца в этом матче никак не повлияла на его будущее в команде. Президент "Реала" Флорентино Перес и дальше убежден в надежности Лунина и готов предложить ему новый конгтракт.

Напомним, что в этом сезоне Лунин провел 25 матчей, в которых пропустил 22 гола и в 11 поединках отстоял на ноль.

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Флорентино Перес Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
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