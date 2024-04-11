Цыганков рискует пропустить матч с Атлетико
Вингер снова имеет проблемы со здоровьем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Жироны" Виктор Цыганков может пропустить ближайший матч своей команды.
Как сообщает испанский журналист Нил Сола со ссылкой на слова наставника "красно-белых" Мичела, украинец травмировал икроножную мышцу. Есть риск, что он не появится в субботней игре против "Атлетико" Мадрид.
Отметим, что в нынешнем сезоне Цыганков отыграл 28 матчей за жирондинцев во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что "Жирона" предложила Цыганкову новый контракт на улучшенных финансовых условиях.
Матч "Атлетико" Мадрид - "Жирона" состоится 13 апреля и начнется в 15:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Куртуа прокомментировал ошибку Лунина в игре с Манчестер Сити
- Снова энергетика. Зеленский раскрыл подробности ночной ракетной атаки
- Триумф Барсы в Париже, Довбика признали лучшим, Ярмоленко избежал рецидива. Главные новости за 10 апреля
- Журналист: Жирона предложила Цыганкову новый контракт на улучшенных финансовых условиях
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО