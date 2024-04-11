Цыганков рискует пропустить матч с Атлетико

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков может пропустить ближайший матч своей команды.

Как сообщает испанский журналист Нил Сола со ссылкой на слова наставника "красно-белых" Мичела, украинец травмировал икроножную мышцу. Есть риск, что он не появится в субботней игре против "Атлетико" Мадрид.

Отметим, что в нынешнем сезоне Цыганков отыграл 28 матчей за жирондинцев во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что "Жирона" предложила Цыганкову новый контракт на улучшенных финансовых условиях.

Матч "Атлетико" Мадрид - "Жирона" состоится 13 апреля и начнется в 15:00 по киевскому времени.