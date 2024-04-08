Журналист: Жирона предложила Цыганкову новый контракт на улучшенных финансовых условиях

" Жирона " предложила украинскому вингеру команды Виктору Цыганкову подписать новый контракт на намного лучших финансовых условиях, чем игрок имеет сейчас. Об этом сообщает украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык.

Впрочем, по данным источника, Виктор отложил рассмотрение этого вопроса до лета и сейчас сконцентрирован на окончании сезона с клубом и подготовке со сборной до Евро-2024.

Вполне возможно, что в случае удачного выступления на Евро украинцу поступят лучшие предложения, чем ему может предложить "Жирона".

Также отмечается, что сам Виктор видет себя в будущем в топовом клубе, не обязательно испанском.

Напомним, что действующее соглашение клуба с игроком рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне украинец провел 28 матчей за "Жирону" во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.